Středočeši nedokázali navázat na poslední dva vzájemné zápasy obou soupeřů, které zvládli vítězně. Nepomohlo ani to, že v základní sestavě se oproti podzimu objevili hned čtyři noví hráči, konkrétně Pazdera, Kleščík, Zorvan a Jindráček.

Naopak Jablonec byl od začátku plný elánu. Za třemi body ho nasměroval Kubista, který se ve 36. minutě nejlépe zorientoval v pokutovém území a zamířil přesně do šibenice příbramské branky.

Rozhodnutí pak přišlo v úvodu druhé půle, kdy si dvě jednoduché trefy do prázdné branky v rozmezí 52. a 55. minuty připsal agilní štírek Sýkora. První po nahrávce útočníka Doležala, druhou po nedorozumění příbramské obrany a chybě brankáře Kočího.

Květ zamířil do Ďolíčku

Sága s názvem fotbalová budoucnost Romana Květa je u konce. Dvaadvacetiletý fotbalista, který byl na začátku zimní přípravy přeřazen do příbramského B týmu a dostal od vedení svolení hledat si nové angažmá, už má od pondělí jasno. Bude hrát za Bohemians Praha 1905. Do vršovického Ďolíčku zatím odchází na půlroční hostování, ale součástí dohody klubů je následná opce na přestup.



„Když se Bohemka ozvala, byl jsem rád a doufal jsem, že to vyjde, což se nakonec povedlo, takže jsem nadšený. Mým cílem je probojovat se do základní sestavy a udělám všechno, abych se v klubu udržel a uplatnila se opce,“ konstatoval Roman Květ ve svém prvním rozhovoru pro klubovou televizi Bohemians Praha 1905.

Příbram se v 73. minutě alespoň na okamžik radovala ze snížení, ale střídající Voltr zahrál rukou, proto gól nemohl být uznán.

Konečnou podobu výsledku dal nakonec devět minut před koncem domácí Hämäläinen, ačkoliv v nastaveném čase mohl přidat pátý gól ještě Doležal, ale nařízenou penaltu neproměnil, když branku přestřelil.

Zatímco Jablonec tak do puntíku oplatil svému soupeři podzimní porážku, Příbram prodloužila své čekání na venkovní body. „Věřili jsme, že můžeme překvapit. Cítil jsme z hráčů velké odhodlání, ale co je to platné, když pak uděláme velké chyby. Do druhé branky jsme nehráli špatně, ale pak už domácí zápas jasně ovládli,“ zhodnotil trenér Roman Nádvorník.