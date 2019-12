Středočechům nepomohla ani řada změn v základní sestavě, ve které se po delší době objevili Antwi s Květem, dále také talentovaný Petrák či Polidar, jenž musel minulé utkání se Spartou vynechat na základě dohody klubů.

Ačkoliv, kdo ví, jak by se zápas vyvíjel, kdyby v úvodu skončil v síti Slepičkův volej, který ale reflexivně vyrazil brankář Drobný. Místo toho v 9. minutě utekl po pravé straně domácí Mršič, naservíroval míč Ledeckému a ten nasměroval České Budějovice za třemi body.

Co na plat, že hosté měli po zbytek první i na začátku druhé půle více ze hry, když ani na Střeleckém ostrově jim nebylo v koncovce přáno. Jihočeši především zásluhou vynikajícího Drobného přežili velké šance střídajícího Zemana s Květem a pak sami znovu udeřili. V 50. minutě si Čoličův centr našel Havel a nedal Kočímu šanci. „Druhý gól všechno rozhodl. České Budějovice dokážou z minima šancí vytěžit maximum, což my nedokážeme,“ poukázal na hlavní rozdíl mezi oběma celky příbramský trenér Roman Nádvorník.

Autor pojišťující trefy mohl záhy českobudějovický náskok ještě navýšit, ale nařízenou penaltu po faulu Kočího na Čavoše poslal nad branku. Navzdory tomu si ale domácí své vítězství pohlídali.

Příbram se tak propadla na úplné dno ligového pelotonu. České Budějovice naopak pokračují ve skvělých výkonech a natáhly svou sérii neporazitelnosti na osm ligových zápasů. „Po dvou zápasech venku na Spartě a Jablonci jsme do utkání vstupovali jako favorit. Kluky jsme na to upozorňovali a jsem moc rád, že jsme utkání zvládli. Především druhý poločas byl z naší strany povedený. A kdybychom proměnili penaltu, bylo by to asi úplně v naší režii,“ konstatoval trenér Jihočechů David Horejš.

Dynamo České Budějovice - 1. FK Příbram 2:0 (1:0)

Branky: 9. Ledecký, 50. Havel. Rozhodčí: Královec - Nádvorník, Mokrusch. ŽK: Ledecký, Sivok - Šimek, Petrák. Diváci: 4114.

České Budějovice: Drobný - Čolič, Havel, Sivok, Novák - Čavoš, Havelka - Mršič (77. Ekpai), Javorek, Schranz (85. Táborský) - Ledecký (68. Brandner). Trenér: Horejš.

Příbram: Kočí - Tregler, Kodr, Šimek, Cmiljanovič - Polidar, Petrák, Květ (65. Alvir), Antwi (46. Zeman) - Rezek - Slepička (80. Stuparevič). Trenér: Nádvorník.