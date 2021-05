Příbram opět pomáhá! V aukci je dres druhého nejlepšího střelce ligové historie

1. FK Příbram pokračuje v dobročinných aukcích cenných předmětů, jejichž výtěžek poputuje do Oblastní nemocnice Příbram. Pro měsíc květen si pro fanoušky a vášnivé sběratele připravil aukci dresu Horsta Siegla s jeho vlastnoručním autogramem. Ta odstartovala v pondělí večer na klubovém facebooku a potrvá do neděle 16. května do 20 hodin.

Aukce dresu Horsta Siegla. | Foto: 1. FK Příbram

„Již v minulosti jsme podobnou aukci vzácného dresu plánovali. Nyní se to konečně podařilo. Naskytla se nám možnost setkání s Horstem Sieglem, kterou jsme využili a získali jeho vlastnoruční autogram na dres s číslem 10 tehdejší Marily Příbram," prozradil marketingový manažer 1. FK Příbram Tomáš Větrovský. Horst Siegl patří k největším osobnostem historie nejvyšší české, potažmo československé fotbalové soutěže. Celkem 11 mistrovských titulů se Spartou, 436 ligových duelů a 176 vstřelených gólů (v samostatné české lize jich v 310 duelech dal 134, což z něj dělá druhého nejlepšího střelce za Davidem Lafatou), to mluví za vše. Vyhlášený kanonýr spojil svou kariéru především s letenským klubem, ale značnou stopu zanechal mimo jiné také v Příbrami, kde nastupoval mezi roky 2001-2004. Byl tak součástí zřejmě (dosud) nejslavnější éry příbramského klubu. V jeho dresu nastoupil nejen k 84 ligovým zápasům, ve kterých vstřelil 26 branek, ale další starty a góly přidal i v evropských pohárech. V roce 2001 například pomohl k postupu v Poháru UEFA přes francouzský Sedan. Dobročinná aukce dresu Horsta Siegla, je v pořadí druhou, kterou na podporu Oblastní nemocnice Příbram klub od Litavky pořádá. První se konala v dubnu, kdy se bojovalo o kopačky klubové legendy Tomáše Zápotočného. Jejich cena se nakonec vyšplhala na 3 201 korun, za které je získal Adam Pech.