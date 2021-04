Středočeši šli do zápasu povzbuzeni předchozími remízami s Brnem a Mladou Boleslaví. Proti Olomouci ale chtěli víc. Pomýšleli na tři body, kterých se naposledy dočkali 12. prosince doma proti Zlínu.

Příležitost k ukončení vítězného půstu, který před zápasem čítal čtrnáct zápasů, měli takřka ideální. Proti Hanákům se jim v poslední době daří – neprohráli s nimi čtyřikrát v řadě, doma pak dokonce pětkrát. „Přijeli jsme sem s vědomím, že proti Příbrami v posledních zápasech ztrácíme příliš bodů, není to pro nás zrovna oblíbený soupeř," přiznal trenér Radoslav Látal.

Jenže tentokrát bylo všechno jinak. První náznak toho, jakým směrem se bude zápas ubírat, přišel po třinácti minutách. Chytil se dostal za domácí obranu, obstřelil brankáře Šimana, ale nebezpečí na poslední chvíli vše uhasil Kingue, jenž odvrátil míč z brankové čáry na roh. Po něm zahrozil Beneš, jehož hlavičku zase skvělým zákrokem zlikvidoval příbramský gólman.

Domácí kontrovali prakticky vzápětí, když po zaváhání Hubníka přiťukl Voltr míč Pilíkovi, ale střela zkušeného záložníka skončila těsně vedle. Krátce na to odstoupil ze hry kvůli zdravotním problémům domácí Lakovič (nahrazen Antwim), které posléze ze stejného důvodu následoval na druhé straně olomoucký kapitán Hubník (nahrazen Paulolem).

V závěru prvního poločasu pak musel do akce znovu Šiman, který vytěsnil přímý kop Zmrzlého. I druhý poločas odstartoval další zákrok příbramského gólmana, když tentokrát nedovolil skórovat hlavičkujícímu Yunisovi. Na druhé straně si ještě Mandous ve spolupráci s defenzivou poradil s tvrdým nástřelem Nového, pak už ale přišly rozhodující momenty utkání.

Ty se odehrály v závěrečných šestnácti minutách. Nejprve rychlý protiútok po ose Yunis – González – Sladký zakončil posledně jmenovaný střelou, kterou si po další zákroku Šimana smolně srazil do branky příbramský záložník Zorvan. Definitivní razítko na tři body pro hosty dal osm minut před koncem po Gonzálezově nabídce Houska. „V letošní sezoně už jsme dokázali v závěru hodně zápasů ztratit, o to více si ceníme, že zde jsme to naopak dotáhli do vítězného konce,“ konstatoval Látal.

Příbramské čekání na vítězství se tak protáhlo na patnáct zápasů. „Jsme hodně zklamaní, protože jsme chtěli potvrdit výsledek z Mladé Boleslavi a nastartovat sérii, která by nám v naší situaci pomohla. Dle mého názoru se jednalo o vyrovnané utkání, ve kterém obě mužstva měla šance. Bohužel, my jsme pak udělali chybu, kterou soupeř potrestal. O tom je fotbal,“ posteskl si po utkání domácí trenér Jozef Valachovič.

Porážka navíc znovu o něco více snížila šance jeho celku na odvrácení pádu o jedno ligové patro níže. „V kabině to s hráči nerozebíráme. Do konce soutěže je daleko. My koukáme vždy jen na nejbližší zápas,“ doplnil Valachovič.

Další zápas čeká Příbram příští neděli ve Zlíně.