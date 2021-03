Angažování rodáka z Ugandy má své opodstatnění. Během svého posledního působení v estonském prvoligovém celku Paide se totiž v šestadvaceti utkáních trefil hned čtrnáctkrát - branky tedy dávat rozhodně umí.

Dvaadvacetiletý fotbalista, který má kromě Estonska za sebou i štace v rakouských týmech FAC Vídeň a SV Ried, by tak měl výrazně vylepšit příbramskou efektivitu v zakončení a pomoci k vytoužené prvoligové záchraně. Míru důvěry do něj vloženou potvrzuje i délka hostování, které by mělo vypršet až v létě roku 2022.