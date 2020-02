Podle klubového webu se ale jedná o dočasné řešení. Vedení by podle dostupných zákulisních informací mělo lanařit bývalého reprezentačního trenéra Karla Jarolíma. „Od úterního odvolání Romana Nádvorníka probíhají jednání s jeho nástupcem. V současné chvíli není ještě nic rozhodnuté,“ nechtěli zástupci 1. FK Příbram blíže komentovat situaci okolo hledání nového kouče.

Pravdou ale je, že tíha odpovědnosti teď leží především na hráčích, kteří musí jednoznačně zlepšit své výkony, aby se mohli odrazit od dna ligové tabulky. „Víme, že jsme sobě ani fanouškům nedělali v poslední době výkony, ani výsledky žádnou radost. Mohu říct, že do zbytku sezony se budeme snažit vydat ze sebe maximum, abychom zachránili nejvyšší soutěž v Příbrami. Rozhodně to není tak, že bychom se nesnažili, nebo nám to bylo dokonce jedno. Jen nám to bohužel momentálně nejde.,“ přiznává kapitán Jan Rezek.

Přijď na stadion, zařvi si v kulichu a vyhraj VIP zážitek Příbram se chystá na úvodní soutěžní domácí duel roku 2020. Zástupci FORTUNA:LIGY si ve spolupráci se středočeským klubem a generálním partnerem ligy společností Fortuna přichystali pro návštěvníky fotbalových zápasů speciální akci. Jak je již zvykem, na fanoušky, kteří dorazí podpořit hráče Příbrami přímo na stadion, čeká odměna, tentokrát v podobě zimního kulichu s logem ligy i klubu, který si budeme moci vyzvednout stadionem. Zároveň se každý obdarovaný může zapojit do soutěže o VIP zážitek. Jen si představte, pozvete své kamarády na fotbal, vyzvedne vás limuzína, Fortuna vám zajistí nejlepší místa na stadionu na VIP místech, potkáte se s hráči či legendami klubu a zažijete zápas trochu netradičním způsobem. Tak taková odměna je připravena pro výherce s nejlepšími soutěžními příspěvky. Jak se do soutěže zapojit? Především je nutné dorazit na náš zápas s Mladou Boleslavíí včas. Před stadionem budou hostesky rozdávat zimní kulichy. Stačí se poté jen vyfotit nebo natočit jak umíte zařvat, oslavovat úspěch, či fandit příbramskému klubu (v kulichu), nahrát si to na svůj profil na Instagramu s hastagem #zarvisi a nebo to nahrát na facebook FORTUNA:LIGY pod soutěžní příspěvek a jste ve hře. Na nejlepší či nejoriginálnější čeká poté VIP zážitek přímo na stadionu. Kompletní pravidla soutěže najdete na stránkách FORTUNA:LIGY. To ale není všechno, na co se mohou diváci u Litavky těšit. „Přes zimní přestávku jsme zapracovali na několika novinkách. Již nyní máme nainstalovaných nových čtyřicet metrů LED panelů před tribunou 1. FK PB,“ říká marketingový manažer Tomáš Větrovský s dovětkem, že při dalším domácím zápase s Baníkem Ostrava dostanou fanoušci šanci soutěžit znovu. A to ve Fortuna fotbalové střelnici, kde budou moci zabojovat o 100 tisíc korun.

Příbram se trápí střelecky, naopak hodně branek inkasuje. I proto prohrála šestkrát v řadě. Na ligové vítězství pak čeká od 7. kola., kdy porazila Jablonec (4:0). „Bohužel to nyní nevypadá s naší situací vesele. Všichni ale poctivě makáme a věříme, že to teď doma zlomíme a vyhrajeme,“ věří brankář Ondřej Kočí.

Ani druhý středočeský zástupce ovšem není v ideální formě a po zimním odchodu ruského snajpra Nikolaje Komličenka do Dynama Moskva má rovněž problémy v koncovce. Boleslavští na jaře prohráli v Českých Budějovicích 0:3 a remizovali doma se Slováckem 0:0.

Naposledy za Mladou Boleslav skóroval dvacet minut před koncem utkání 20. ligového kola s Jabloncem (2:3) Muris Mešanovič. A to 13 listopadu 2019.

Od té doby, to znamená pětasedmdesát dnů (počítáno do předvečera utkání v Příbrami) a dvě stě minut herního času, je mladoboleslavský tým střelecky impotentní.

„Od všech hráčů očekáváme podstatně více, než předvedli v dosavadních dvou letošních zápasech, to znamená při prohře v Českých Budějovicích i při remíze doma se Slováckem,“ říká boleslavský trenér Jozef Weber a věří, že ofenzivně zaměřené tréninkové nasazení přinese v boji o mistrovské body u Litavky své ovoce.

První vzájemné utkání v sezoně doma ovládli hráči Mladé Boleslavi jasně 6:0.

Kdo ve středočeském derby uspěje tentokrát? Výkop je ve 14.30.