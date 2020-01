Příbram překvapila Jablonec, zářila nová turecká akvizice

/FOTOGALERIE/ Enteré jako hrom zažil v příbramském dresu Erdi Sehit. Turecký záložník jen několik hodin poté, co s klubem podepsal kontrakt, nastoupil do sobotního úvodního duelu zimní Tipsport ligy s Jabloncem, ve kterém pomohl gólem a asistencí k překvapivému vítězství 3:1. „Jeho kvalita je obrovská. Ukázal to na tréninku a potvrdil to i v zápase,“ chválil hrdinu zápasu trenér Roman Nádvorník.

Příbram porazila v úvodním zápase Tipsport ligy Jablonec 3:1. | Foto: 1. FK Příbram