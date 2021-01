Na Střelnici se všechny důležité momenty odehrály po přestávce. V prvním poločase toho k vidění moc nebylo. Domácí sice měli dle papírových předpokladů herní převahu, ale do velkých šancí se i kvůli těžkému, zasněženému terénu, který hrál v dalším průběhu zápasu klíčovou roli, prakticky nedostali.

Po změně stran ale neuběhly ani čtyři celé minuty, když na velké překvapení zadělal Martin Nový. K němu po zaváhání stopera Martince propadl míč a příbramský fotbalista trestal nekompromisní střelou pod břevno – zároveň zužitkoval první velkou šanci Středočechů.

Jenže radost v hostujícím táboře vydržela jen krátce. Za další tři minuty si na druhé straně vybral slabší chvilku tentokrát Kočí, který neudržel kluzký míč v rukavicích, čehož využil Kratochvíl k pohodlné dorážce a srovnání stavu.

Stejný hráč se po uplynutí další desetiminutovky také postaral o obrat. Vzal na sebe totiž zodpovědnost poté, co sudí Zelinka nařídil po konzultaci s kolegou u videa proti Příbrami penaltu za hru rukou v pokutovém území – zajímavostí je, že z penaltového puntíku se proti celku od Litavky kopalo na jaře zatím v každém zápase.

V souboji muže proti muži nedal Kratochvíl Kočímu šanci, a jak se později ukázalo, rozhodl tak o osudu duelu. Na výsledku se už nic nezměnilo. I proto, že v největší možnosti Příbrami na srovnání zastavil Zorvana domácí brankář Hanuš. Na druhé straně pak zase nejprve odmítl hattrick Kratochvíl a po něm gólovou pojistku i střídající Pleštil.

Příbram sice nebyla od bodů daleko, ale dosavadní zisk nerozšířila a nadále zůstává v sestupovém pásmu. Jablonec naopak zase odskočil třetí Spartě, ta má však k dobru večerní duel s Mladou Boleslaví.

"Na tomhle terénu není moc co hodnotit. Samozřejmě Jablonec je položený trochu jinde než jiné kluby. Poslední čtyři dny bylo počasí výborné, ale když přijde takováhle sněhová nadílka, nejde s tím nic dělat. Ještě ráno bylo sucho, pak začalo chumelit. Regulérní to bylo, rozhodčí terén uznal za způsobilý. S fotbalem to nemělo moc společného, byl to boj, ve které jsme byli sebevědomější. Hráči do toho dali vše, některé kondiční výkony stojí za zmínku. Myslím, že jsme byli od začátku aktivní, ale kvůli terénu jsme se do šancí nedostávali. Ve 45. minutě jsme měli ale velkou šanci, šli jsme sami na bránu. Ve druhé půli jsme hned ve 49. minutě inkasovali po nevinné akci, kdy to tam hráč dorazil. Na tomhle terénu to pro nás bylo hodně nepříjemné, ale od začátku bylo vidět, že hráči chtějí zvítězit. Dovedli to otočit, toho si nejvíc cením. Je vidět, že v nás je morálka a forma z posledních zápasů," cenil si domácí trenér Petr Rada.

"Z pohledu terénu a počasí výjimečný zápas, který se už moc opakovat nebude. Hřiště bylo připravené, ale třicet minut před zápasem začalo sněžit. Pro oba týmy to bylo stejné. Byl to jen boj, všichni hráči na hřišti se vydali ze všech sil. Vedli jsme v Českých Budějovicích, vedli jsme tady. Jsem zklamaný, že nemáme ani bod. Měli jsme jich mít víc, bez ohledu na to, proti komu jsme hráli. Jablonec má výborné hráče, není náhodou, že kluci jsou na čele ligy. Ale terén nám nahrával, i to vedení nám nahrávalo. Troufnu si říct, že jsme se zase porazili sami. Na to, kolik máme zkušených hráčů, jsme měli zápas po našem vstřeleném gólu dohrát úplně jinak. I v těžkých podmínkách byla v závěru vidět kvalita Jablonce, dohráli to zkušeně," řekl trenér Příbrami Pavel Horváth.

FK Jablonec – 1. FK Příbram 2:1 (0:0). Branky: 53. Kratochvíl, 64. Kratochvíl (pen.) – 49. Nový. ŽK: 79. Hübschman, 89. Haitl – 28. T. Pilík. Rozhodčí: Zelinka.

FK Jablonec: Hanuš – Krob, Zelený, Martinec, Haitl – Pilař (76. Pleštil), Hübschman, Kratochvíl (90+3. Podaný), Považanec, Jovović (85. R. Hrubý) – Doležal.

1.FK Příbram: Kočí – Svoboda, Vilotić (68. Hájek), Tregler, Soldát – Nový (78. Januška), T. Pilík (78. Vávra), Vais (68. Dočekal), Zorvan – Laňka (83. Cmiljanović), Voltr.