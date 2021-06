Osud fotbalové Příbrami je nevratný. V sobotu se celek od řeky Litavky po třech sezonách minimálně na rok rozloučí s FORTUNA:LIGOU. Dernéra ho čeká v Teplicích, kde odehraje zápas posledního 34. kola letošního ročníku nejvyšší fotbalové soutěže.

Karel Soldát v zápase s Pardubicemi. | Foto: Antonín Vydra

Měl to být přímý souboj o to, kdo bude si po Opavě a Brnu jako poslední vytáhne černého Petra a pro následující soutěžní ročník poputuje o soutěž níž – alespoň tedy v očích všech příbramských fotbalistů. „Takhle jsme to chtěli,“ přiznal po posledním domácím zápase s Pardubicemi záložník Karel Soldát. „Bohužel, teď je to pryč, nepovedlo se to,“ posteskl si.