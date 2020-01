„Předchozí nezdary jsme si museli vyříkat. Hlavně výsledek s Duklou, přestože jsme do zápasu šli z plného tréninku a projevila se na nás únava, byl ostudný. Proto jsme se připravovali na to, abychom zápas zvládli, pokud možno s nulou, což se podařilo. Navíc jsme vstřelili čtyři branky a připsali jsme si důležité vítězství,“ konstatoval trenér Roman Nádvorník.

Středočeši své zásahy rozdělili rovnoměrně do každého z poločasů. Skóre otevřel Miroslav Slepička (14.), na něhož záhy navázal Martin Nový, jenž se předtím příbramské ikoně asistoval. V závěrečné čtvrthodině pak dali konečnou podobu výsledku Voltr (76.) a Kvída (80.). „Výsledek mohl být klidně i vyšší, protože Polidar šel třikrát sám na branku, stejně tak i Kříž a Zorvan,“ poznamenal Nádvorník, jehož potěšila hlavně kvalita hry celého mužstva. „Tentokrát už to z naší strany mělo diametrálně odlišné paramery. Naše územní převaha byla velká, poměrně dobře jsme kombinovali, měli jsme dobrý pohyb,“ byl spokojen kouč.

Ovšem výsledek žádným způsobem nepřeceňoval. „Pořád se jednalo o souboj s třetiligovým týmem,“ podotkl.

Pro Příbram se jednalo o poslední přípravu před čtvrtečním odletem na soustředění do Turecka, před kterým ještě dojde k zúžení stávajícího kádru. „Měli by doma zůstat tři hráči. Vše chceme vyřešit do pondělí,“ prozradil Nádvorník.

Tým by se na soustředění měl už věnovat jen herním věcem. Jeho kvality tam zároveň prověří ještě tři zahraniční celky, kterými budou postupně Šinik Jaroslav, Arsenal Tula a Bate Borisov. „Vše směřujeme k úvodnímu jarnímu kolu v Jablonci, to je pro nás to nejdůležitější,“ dodal příbramský trenér.

Loko Vltavín – 1. FK Příbram 0:4 (0:2). Branky: 14. Slepička, 32. Nový, 76. Voltr, 80. Kvída

1. FK Příbram - 1. poločas: Kočí - Pazdera, Šimek, Kleščík, Nový - Voltr, Zorvan, Soldát, Kříž - Slepička, Škoda.

1. FK Příbram - 2. poločas: Vantruba - Soldát, Kvida, Dramé, Antwi - Polidar, Zorvan, Kříž (60. Tregler), Hájek - Díl, Voltr.