Zatímco trenér Slavie Jindřich Trpišovský udělal oproti poslednímu duelu s Jabloncem v sestavě jednu změnu, když ve středu zálohy nastoupil místo Holeše Traoré, domácí kouč Pavel Horváth se řídil heslem, že vítězná sestava se nemění a nasadil na vlast stejnou základní jedenáctku jako v Olomouci.

V brance tak dostal opět příležitost Martin Melichar. V poli pak oba strůjci konce osmnáctizápasového čekání Příbrami na vítězství Emanuel Antwi a Matěj Polidar, jenž znovu nastoupil na hrotu útoku. A to navzdory zranění, které ho trápí už od zápasu s Baníkem Ostrava. „Mám zlomený malíček, navíc se mi od kosti utrhla i šlacha,“ prozradil kmenový hráč Sparty, který tak měl dvojnásobnou motivaci.

První poločas by se ale dal označit především za souboj Stanislava Tecla s domácí defenzivou, respektive brankářem Melicharem. Slavistický útočník sice hned po pár minutách dopravil míč do sítě, ale z ofsajdu. Nutno podotknout, že předtím stáli při hráčích v zeleném všichni svatí, protože Stanciem zblokovaný odkop Dramého doskákal na levou tyč příbramské branky.

Tecl se v další průběhu dostal ještě do dvou zajímavých příležitostí, vždy postupoval na branku z levé strany pokutového území, ale ani jednou nepřelstil Melichara, který obstál i za cenu nasazení vlastního zdraví, když ve druhém případě nastavil proti zakončení vlastní obličej. „Přestože jsem to ubránili, představoval bych si u hráčů v těchto situacích větší důraz,“ poznamenal Pavel Horváth.

Příbram spoléhala hlavně na rychlé protiútoky a standardní situace. A z jedné málem udeřila. Do zakončení se dostal Kingue, jeho hlavička ovšem byla zablokována a následná střela Jana Rezka z hranice pokutového území šla vysoko nad hostující branku.

Druhou půli odstartovala další nadějná standardka Středočechů, po které ale mířil hlavou mimo Soldát. „Jednalo se o dvě situace, ze kterých jsme mohli dát gól, věděl Horváth. „Ale bohužel se nám to nepovedlo.“

Sešívaní následně znovu převzali otěže do svých rukou a jejich tlak postupem času sílil. „Slavii hodně pomohlo střídání. Hlavně příchod Hellebranda, který byl silný na míči a hodně změnil průběh hry, ale i Musa a Jusúf, kteří se zase těžko brání,“ podotkl příbramský kouč.

I tak domácí hostujícím atakům dlouho odolávali. Nejen za přispění vynikajícího Melichara v brance, který lapil Traorého hlavičku, ale i porce štěstí, když Stanciu v úvodu poslední dvacetiminutovky podruhé v utkání orazítkoval brankovou konstrukci, tentokrát z přímého kopu.

Nakonec však příbramští fotbalisté nadějný výsledek, který by jim přinesl do tabulky bod, jenž by mohl mít v konečném účtování a boji o záchranu cenu zlata, neudrželi. Rozhodla o tom 82. minuta, kdy střídající Petar Musa po šťastném odrazu míče z otočky zamířil k levé tyči.

Slavia tak vydřela těsné vítězství a minimálně do zítřka zvýšila náskok na Plzeň na jedenáct bodů. Příbram se ale za svůj výkon ani tentokrát rozhodně nemusí stydět. V tabulce však zůstává stále poslední. „Bod by pro nás byl velkým úspěchem, ale už je to pryč a my se musíme soustředit na sobotní utkání ve Zlíně,“ zakončil Pavel Horváth.

1. FK Příbram – SK Slavia Praha 0:1 (0:0)

Branka: 82. Musa. ŽK: 90+1. Júsuf Hilál (SLA), 90+4. Hellebrand (SLA). Rozhodčí: Pechanec – Hájek, Horák.

1.FK Příbram: Melichar – Kvída (68. Michal Škoda), Kingue, Dramé, Nový – Antwi (68. Pazdera), Tregler, Soldát (84. Hájek), Zorvan (75. Slepička), Jan Rezek (C) (83. Cmiljanović) – Polidar.

SK Slavia Praha: O. Kolář – Coufal, Kúdela, Zima, Bořil (C) – Traoré, Takács (68. Musa) – Masopust (59. Hellebrand), Stanciu (86. Frydrych), Provod – Tecl (86. Júsuf Hilál).