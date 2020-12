Dlouho to ovšem vypadalo, že Hanáci doma potvrdí roli favorita a zastaví tak Příbram v rozletu. Do vedení se dostali osm minut před přestávkou. Pomohl jim k tomu Nový, který ve vápně fauloval Nešpora. K nařízené penaltě se pak postavil David Houska a střelou k pravé tyči nedal příbramského brankáři Kočímu šanci.

Jednalo se o vyústění olomoucké převahy. Domácí drželi od začátku zápasu otěže pevně ve svých rukou a byli to prakticky jen jejich hráči, kteří se dostávali do šancí.

To zpočátku to platilo i po přestávce. Náznakem změny byla krátce po hodině hry střela Voltra, která prosvištěla kolem levé tyče Mandousovy branky. Tlak hostujícího celku pak vyvrcholil v poslední desetiminutovce.

V jejím počátku ještě při zakončení Folprechta uchránilo Sigmu od pohromy břevno, dvě minuty před koncem si ale našel centrovaný míč střídající Antwi, s přehledem ho uklidil do branky a rozpoutal velkou radost v příbramských řadách.

Ta panovala i po závěrečném hvizdu, protože výsledek už se nezměnil. Příbram tak potvrdila, že na Olomouc v poslední době umí – neprohrála s ní už počtvrté v řadě. A stejně jako v posledním vzájemném duelu obou celků na Andrově stadionu se jejím hrdinou stal ghanský záložník. Zatímco v prvním zmíněném případě rozhodl o vítězství, tentokrát zajistil týmu od Litavky bod s cenou zlata.

"Zápas měl určité fáze. První poločas jsme byli zakřiknutí, nedostávali jsme se do soubojů a byli jsme všude pozdě. Sigma měla dvě střelecké příležitosti. Pak jsme soupeři špatným postavení darovali penaltu a prohrávali jsme zaslouženě 0:1. V poločase jsme si k tomu něco řekli. Hlavně že musíme být odvážnější a agresivnější. Od 70. minuty jsme byli lepší uprostřed hřiště a dostávali se do situací, které vyhledáváme.Vyrovnání pak už viselo ve vzduchu a zaslouženě jsme vyrovnali. Budu věřit tomu, že je to pro nás bod zasloužený," řekl po utkání příbramský trenér Pavel Horváth.

SK Sigma Olomouc – 1. FK Příbram 1:1 (1:0). Branky: 37. Houska (pen.) – 88. Antwi. ŽK: 65. Poulolo, 69. Nešpor, 80. Houska – 13. Folprecht, 35. Nový, 44. Vávra. Rozhodčí: Petřík – Caletka, Dohnálek.

SK Sigma Olomouc: Mandous – Hála, R. Hubník, Poulolo, Greššák – P. González (78. Zifčák), Látal, Houska (86. Zahradníček), Falta – Chytil (68. Breite), Nešpor (86. Beneš).

1.FK Příbram: Kočí – Cmiljanović, Kleščík (74. Vais), Nový, Soldát – T. Pilík (84. Kvída), Vávra (74. Svoboda), Folprecht, Jan Rezek, Zorvan (74. Antwi) – Voltr (73. Tregler).