/FOTOGALERIE/ Fotbalistům Příbrami vstup do nového ročníku FORTUNA:LIGY nevyšel. V sobotním premiérovém vystoupení prohrála na domácím trávníku s Teplicemi 1:3. Zápas tak skončil na vlas stejným výsledkem jako minulý týden generálka s druholigovou pražskou Duklou. "Skláři" výkonem nenadchli, tři body si ale i tak zasloužili.

Ze zápasu úvodního kola FORTUNA:LIGY 2020/2021 1. FK Příbram - FK Teplice 1:3. | Foto: 1. FK Příbram

Severočechy nasměroval za vítězství po čtvrthodině hry Jevgenij Nazarov, který se z pravé strany pokutového území opřel do míče a nekompromisně ho napálil pod břevno Melicharovy branky. Gól byl vyústění dobrého teplického vstupu do utkání. První šanci měl sice domácí Antwi, avšak následně přežili Středočeši možnosti Trubače s Řezníček, ale do třetice už kapitulovali.