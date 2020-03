Příbram chtěla navázat na první jarní bod z minulého duelu s Mladou Boleslaví a zlomit tak letošní trápení na hřištích soupeřů, kde doposud nebodovala. „Přijeli jsme s pokorou a respektem. Nicméně s žádnou poraženeckou náladou. Situace v tabulce nám velela získat body, proto jsme nemohli mít jiný cíl. V kabině byla bojovná nálada,“ prozradil trenér Petr Čuhel.

A podařilo se ji přenést i na trávník, kde Příbram překvapila domácí důraznou hrou a zpočátku dominovala. Kdo ví, jak by se zápas vyvíjel, kdyby po dvaceti minutách proměnil svůj samostatný únik na branku Michal Škoda. Nejlepší příbramský střelec si ale vylámal zuby na debutujícím karvinském brankáři Neumannovi a demonstroval tak největší problém celého mužstva. „Byla to velká šance, šel sám, ale my na jaře prostě nestřílíme góly. I dneska jsme tam měli situace, kdy jsme chodili dva na jednoho, i tři na jednoho, ale řešení všech akcí bylo špatné,“ litoval Čuhel.

Karviná to dokázala potrestat. Poprvé krátce před přestávkou, kdy rozehrál standardní situaci Ba Loua a Qose nasměroval domácí k vítězství. To zpečetil čtvrthodiny před koncem Taiwo, jehož hlavu našel přesně opět Ba Loua. „Fotbal je o gólech. My naše šance nevyužili, Karviná ze svých dala dva a zaslouženě vyhrála,“ dodal Čuhel.

Rozdíl mezi oběma týmy tak nyní činí devět bodů.

MFK Karviná - FK Příbram 2:0 (1:0)

Branky: 43. Qose, 75. Taiwo. Rozhodčí: Královec - Nádvorník, Mokrusch. ŽK: Šindelář, Moravec, Qose - Soldát, Tregler, Michal Škoda, Zorvan. Diváci: 3116.

Karviná: Neuman - Ndefe, Šindelář, Rundič, Moravec - Smrž, Qose (85. Bukata), Janečka (73. Hanousek) - Ba Loua, Lingr (79. Vukadinovič), Taiwo. Trenér: Jarábek.

Příbram: Kočí - Pazdera, Šimek, Tregler, Cmiljanovič - Voltr (53. Kříž), Soldát (85. Slepička), Polidar, Zorvan, Rezek (75. Jindráček) - Škoda. Trenér: Čuhel.