Pokud má fotbalová Příbram nějakého neoblíbeného soupeře, tak je to jednoznačně Slovácko, proti kterému naposledy bodovala 14. března roku 2015, kdy po brance Romana Bednáře zvítězila doma 1:0. Od té doby vyšla ve vzájemných zápasech devětkrát na prázdno, což v sobotu hodlali její hráči změnit.

"Jedeme do Uherského Hradiště vyhrát,“ hlásil odhodlaně před utkáním trenér Pavel Horváth vědom si faktu, že jeho tým není v lichotivé situaci (s pouhým jedním bodem se nacházel na poslední příčce ligové tabulky pozn. red.) a nutně potřebuje body. „V zápase s Baníkem Ostrava jsme ukázali, že máme srdce, když jsme podali bojovný výkon, přestože jsme celý zápas hráli v deseti. Bohužel jsme opět ale nebodovali. Pokud tímto způsobem budeme hrát i na Slovácku, tak věřím, že konečně protrhneme smůlu a body získáme. Štěstí se k nám již musí přiklonit. Musíme se vyvarovat individuálních chyb a být disciplinovaní. Není to nyní jednoduché období, ale cítíme, že za námi fanoušci stojí a chceme je také odměnit,“ konstatoval.

To se ovšem nestalo! Že k prolomení tohoto prokletí nedojde, se začalo rýsovat krátce po půlhodině hry, kdy Slovácko nasměroval ke třem bodům Stanislav Hofmann. Brankář Melichar sice předtím předvedl dva skvělé zákroky proti střele Hellebranda, respektive hlavičce Daníčka, na dorážku domácího stopera už byl ale krátký.

Záhy mohl odpovědět příbramský kapitán Rezek, ale jeho „plavající“ pokus ze střední vzdálenosti s námahou zlikvidoval Melicharův protějšek Bajza. O osudu zápasu se pak rozhodlo na přelomu hodiny hry, kdy Slovácko zasadilo Středočechům další dva údery během pěti minut. Nejprve Daníček s přehledem proměnil penaltu nařízenou za faul Soldáta na Hellebranda. O zvýšení na 3:0 se po sklepnutí míče zády od Klimenta postaral Lukáš Sadílek.

Vzápětí dostala, po faulu Reinberka na Vávru, možnost pokutového kopu i Příbram a Tomáš Pilík svým premiérovým gólem po letním návratu do mateřského klubu ještě vykřesal malou jiskřičku naděje.

Ta plála i po příležitosti exreprezentanta Michala Kadlece, který ve skluzu orazítkoval tyč hostující branky. Definitivně však uhasla v závěrečné čtvrthodině. V jejím úvodu přidal čtvrtý gól, svůj druhý v zápase, Daníček.

V závěru ještě sudí Berka nařídil po konzultaci s videem třetí penaltu v zápase – druhou pro Slovácko. Tentokrát za faul Diarry na střídajícího Kubala. K té se postavil forvard Cicilia a gólem na 5:1 udělal tečku za utkání.

Zatímco Slovácko se zásluhou zisku tří bodů posunulo ve stále neúplné tabulce (zbývá dohrát utkání České Budějovice - Bohemians Praha 1905 pozn. red.) na osmé místo, Příbram nadále na chvostu osmnáctičlenného ligového pelotonu.

"Dostali jsme pět gólů, není to pro nás při pohledu na tabulku jednoduchá situace. Vstupovali jsme do utkání s odvahou, ale neměli jsme kvalitu po zisku balonu a s tím souvisely velké ztráty. Rozhodí nás každý gól, co dostaneme, chybí nám sebevědomí. Ztrácíme jednoduché míče, za což jsme trestáni kvalitnějšími týmy. Když dostaneme druhý gól, jsme na pokraji sesypání. Snížení z penalty bylo sice povzbudivé, ale k lepšímu výsledku nás to nenasměrovalo. Za týden hrajeme v Brně a bude to pro nás další důležitý zápas celého podzimu," řekl po utkání trenér Příbrami Pavel Horváth.

1. FC Slovácko – 1. FK Příbram 5:1 (1:0). Branky: 37. S. Hofmann, 58. V. Daníček (pen.), 63. Sadílek (Kliment), 76. V. Daníček (S. Hofmann), 88. Cicilia (pen.) – 64. T. Pilík (pen.). ŽK: 41. Kliment, 78. Navrátil – 59. Soldát, 88. Diarra. Rozhodčí: O. Berka – M. Flimmel, D. Hock.

1.FC Slovácko: Bajza – Reinberk, S. Hofmann, Mich. Kadlec, Šimko (88. Mareček) – M. Petržela (80. Jurečka), V. Daníček, Havlík, Sadílek (80. Kubala) – Hellebrand (65. Navrátil) – Kliment (65. Cicilia).

1.FK Příbram: Melichar – Cmiljanović (46. Kvída), Diarra, Soldát, Svoboda – Zorvan (70. Hájek), Folprecht, T. Pilík, Vávra (87. Belej) – Vais (70. Boakye), Jan Rezek (87. Budínský).