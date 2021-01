V den startu zimní přípravy A-týmu tradičně přišel se svým otcem (prezidentem klubu Jaroslavem Starkou pozn. red.) do kabiny, aby oba společně přivítali hráče po historicky nejkratší dovolené. A popřáli jim hodně štěstí do další práce.

Příbramští ho budou potřebovat, vždyť je v další fázi ligového ročníku čeká tuhý boj o udržení příslušnosti k české fotbalové elitě. „Vždycky hráčům přejeme hlavně zdraví a letos obzvlášť. Když se podíváme na ten nahuštěný program, počasí, náročné terény, na kterých se bude v úvodu jarní části hrát, je právě zdraví to nejdůležitější. Máme i těžký začátek, ale věřím, že půjdeme do boje o záchranu dobře naladěni a zvládneme to,“ prozradil Jan Starka.

Po úvodním proslovu se pak vydal z útrob stadionu Na Litavce směrem na hrací plochu s umělým povrchem. A pozorně sledoval počínání hráčů během úvodního tréninku pod vedením Pavla Horvátha. Mezi nimi byli i tři navrátilci z hostování Jiří Januška, Denis Laňka a Martin Polák. Naopak chyběl Dušan Pinc, se kterým klub rozvázal spolupráci. A také Zdeněk Folprecht, který zamířil do kyperského klubu Ermis. „Zdeněk nám během podzimu přišel pomoci s tím, že jsme mu řekli, že když přijde nabídka ze zahraničí, případě jiná nabídka, která pro něj bude zajímavá, tak ho samozřejmě uvolníme. To se teď stalo,“ ozřejmil situaci ohledně nečekaného odchodu zkušeného záložníka.

Zároveň vysvětlil, proč Příbram nemá před startem soutěže naplánovaný ani jedno přípravné utkání. „Zápasy nejsou. Je velmi složité domluvit si v tak krátké době přátelský zápas. Navíc ještě s někým, kdo bude mít testovaný. To je podmínka, kterou splňují jen prvoligová a druholigová mužstva. V zásadě je to ale během přípravy organizačně složité i pro ně,“ tvrdí Jan Starka.

REZERVA MÁ ZELENOU, MLÁDEŽ NIKOLIV

Řešení? Šalamounské. Fotbalisté sehrají dva modelové zápasy mezi sebou. Dobrou zprávou v tomto směru je, že v případě potřeby mohou vypomoci i stabilní hráči rezervního týmu. „Stále platí, že mohou trénovat pouze profesionálové. V našem případě to ale naštěstí znamená, že se to týká i třetiligového béčka, takže i jeho hráči mohou trénovat, ale nemohou hrát zápasy, protože soutěž je přerušena,“ poznamenal Starka.

Jinak klub samozřejmě dále musí fungovat v režimu platných vládních opatření. Ta se momentálně dotýkají především mládeže, která trénovat společně nesmí. „Akademie a mládež jako taková, ta provozu není, bohužel. To je dané, nic s tím neuděláme. I když nás to mrzí, protože každý by se určitě rád vrátil na trávníky, zatrénoval si,“ povzdychl si ředitel příbramského klubu.

Pro klub, který je závislý na výchově vlastních fotbalistů, je to dost zásadní problém, který se může projevit hlavně směrem do budoucna. A nejen pro něj, ale i pro celý český fotbal. Vždyť právě z příbramské líhně v minulosti vzešli například současní reprezentanti Aleš Matějů, Antonín Barák, Václav Černý nebo spousta dalších talentovaných hráčů, kteří pobíhají na ligových trávnících.