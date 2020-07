Ligový výbor Ligové fotbalové asociace (LFA) dnes podle očekávání předčasně ukončil sezonu nejvyšší soutěže. Kvůli pozitivnímu testu na nový koronavirus u jednoho hráče Opavy zůstane nedohraná nadstavbová skupina o záchranu a z první ligy letos nikdo nesestoupí. LFA o tom informovala v tiskové zprávě.

Ze zápasu úvodního kola nadstavby FORTUNA:LIGY 2019/2020 Příbram - Olomouc.Foto: 1. FK Příbram | Foto: Deník / Karel Smetana

Sezona nejvyšší soutěže, kterou prodloužila koronavirová přestávka, zůstala předčasně ukončená poprvé v historii. Její dohrání znemožnil výskyt nemoci covid-19 v Opavě, která musela na dva týdny do karantény. Ročník by se tak nestihl dokončit do 2. srpna, který byl nejzazším termínem. V šestičlenné skupině o záchranu zbývala dohrát poslední dvě kola, tedy šest zápasů.