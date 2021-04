„Musím chlapcům poděkovat za výborně zvládnutý a dobře odpracovaný zápas,“ radoval se trenér Jozef Valachovič, který se ve svém čtvrtém zápase na příbramském lavičce dočkal premiérového prvenství.

Středočeši zlomili na zlínské Letné hned několik černých sérii. Plného podobného zisku se dočkali poprvé po patnácti zápasech – shodou okolností naposledy porazili doma 12. prosince právě svého nedělního soupeře, navíc stejným výsledkem.

Zároveň venku zvítězili po necelých jedenácti měsících – poprvé od 30. května 2020, kdy se radovali v Olomouci (výhra 2:1). Konkrétně ve Zlíně pak uspěli teprve podruhé v historii a po téměř sedmnácti letech – 8. května 2004 se radovali zásluhou branek Otepky a Rychlíka (vítězství 2:0).

Tentokrát se hrdinou stal Tomáš Pilík. Zkušený příbramský záložník se dvacet minut před koncem postavil k pokutovému kopu, který sudí Pechanec nařídil po faulu Buchty na Lugebu, napálil míč doprostřed branky a vstřelil tak jediný gól utkání.

To jinak nenabídlo příliš fotbalové krásy, ani prakticky žádnou další vyloženou šanci. „Tušili jsme, že duel zlomí jeden gól a já jsem rád, že jsme ho dali my. Po proměněné penaltě to bylo o tom, abychom se vyvarovali chyb vzadu, případně dali z brejku pojistku. To se nepovedlo, ale jsem moc rád, že si vezeme domů tři body,“ konstatoval Valachovič.

Příbram díky tomu opustila dno ligové tabulky, když poskočila na sedmnáctou příčku před Opavu. Především ale stáhla ztrátu na první nesestupovou patnáctou příčku, kterou okupují Teplice, na sedm bodů. Na stažení tohoto manka má ještě sedm zápasů.

Ten další sehraje doma už ve středu (21. dubna), kdy doma přivítá Bohemians Praha 1905.

FC Fastav Zlín – 1. FK Příbram 0:1 (0:0). Branka: 70. Pilík (pen.). ŽK: 22. Janošek, 43. Matejov, 68. P. Buchta – 28. Obdržal. Rozhodčí: Pechanec – Nádvorník, Ratajová.

FC Fastav Zlín: Dostál – Cedidla, P. Buchta, Procházka, Matejov (72. Čanturišvili) – Potočný, Hlinka (82. Martínez García), Janošek (61. Janetzký), Jawo (61. Y. Dramé) – Poznar, Fantiš (72. Vraštil).

1.FK Příbram: Šiman – Nový, S. Kingue, O. Kingue, Mezera (84. Kvída) – Tregler – Antwi, Obdržal (46. Soldát), T. Pilík (79. Vávra), Zorvan – Lubega (87. Dočekal).