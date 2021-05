Všechny tři poslední prvoligové ročníky mají z pohledu Příbrami jedno společné. Pokaždé klub od Litavky bojoval o holé přežití. Dvakrát to zvládl. Nejprve zdolal v baráži brněnskou Zbrojovku, pak mu pomohla pomoc shůry, respektive pozitivní případ covidu-19 v týmu Opavy, který předčasně ukončil loňskou skupinu o záchranu – kdo ví, třeba by se Středočeši zachránili i bez toho, ale to už se nedozvíme…

V každém případě do třetice už to nevyšlo. Příbramský osud zpečetila nedělní domácí porážka s Pardubicemi. Valachovič, který v průběhu sezony nahradil odvolaného Pavla Horvátha, ale rezolutně odmítl, že by rozhodl dosud poslední zápas, případně závěrečná třetina soutěže. „Když jsem přišel, chlapci nebyli v dobrém rozpoložení. Nám se však podařilo za deset zápasů uhrát dvanáct bodů. Kdyby se nám to podařilo v každé třetině sezony, tak teď se nebavíme o sestupu. Dokonce si dovolím tvrdit, že kdybychom měli k dispozici o pět zápasů více, tak bychom ještě hodně kousali,“ nechal se slyšet.

Objektivních příčin letošní neúspěšné mise je podle kouče hned několik. „Rozhodli mimo jiné domácí zápasy, které jsme nezvládali, dále máme druhý nejnižší počet vstřelených gólů, třetí nejvyšší počet inkasovaných, to jsou všechno fakta, která se nedají oklamat,“ popsal.

V závěru sezony pak mužstvo doplatilo i na zranění klíčových hráčů. „Chyběl nám Olie Kingue, Jarda Tregler, to jsou hráči, které jsme nedokázali v zápase proti Pardubicím nahradit,“ povzdychl si. „Zase začala hrát čveřice, pětice mladých kluků, kterým je kolem dvaceti let. Obecně je kádr mužstva velmi perspektivní směrem do budoucna. Každý jednotlivec má svou určitou kvalitu a potenciál, který může dále rozvíjet. Nevím, co se po sezoně bude dít, kdo zůstane, kdo odejde, ale budu všem držet palce,“ pokračoval Valachovič.

A jak vidí on svou budoucnost na lavičce Příbrami? „To je otázka, na kterou zatím nedokáži odpovědět, protože jsem o tom zatím nemluvil s majitelem klubu. To, že jsme se dohodli před dvěma měsíci na tom, že zůstanu i v případě sestupu do druhé ligy, je fakt. Mám podepsanou smlouvu, ale ve fotbale je možné všechno. Co ale bude dál, to momentálně neumím říct.“ nedal konkrétní odpověď. „Uvidíme, určitě si zanalyzujeme moje dosavadní působení u týmu a já pevně věřím, že se rozhodneme tak, aby to bylo ku prospěchu 1. FK Příbram,“ doplnil.