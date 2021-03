Příbramský trenér Pavel Horváth zkouší v boji o záchranu všechno možné. V sobotu nasadil po Martinu Melicharovi a Ondřeji Kočímu do hry už třetího brankáře. „Náznaky jsem měl už po posledním ligovém kole se Slováckem. Věřím, že jsem se do branky dostal, protože jsem si to zasloužil,“ řekl šestadvacetiletého gólman, pro něhož se jednalo i o premiérový start ve FORTUNA:LIZE.

„Jsem vděčný, že jsem mohl do ligy naskočit a vyzkoušet si to. Kdo mě zná, ví, čím jsem si musel projít, určitě vnímá, že pro mě jde o velkou odměnu,“ prozradil Šiman, který v minulosti prošel Plzní, Domažlicemi, Olympií Praha, Táborskem a Sokolovem.

Na utkání se tak logicky velmi těšil. „Šel jsem na trávník s tím, že si to chci hlavně užít, protože nikdy nevíte, jestli to zároveň nebude váš poslední zápas,“ prozradil. „Trenér brankářů Roman Pavlík mi říkal, že když nastupoval do ligy, udržel nulu. Popřál mi, aby se mi to také povedlo, ale bohužel,“ pokračoval zklamaným hlasem.

Přitom dlouho to vypadalo, že by se tento scénář mohl naplnit. „V první půli tam zase tolik práce nebylo. Největší šanci jsme měli my, když Novas (Martin Nový pozn. red.) trefil břevno. Bohužel, druhá půle, ve které jsme během minuty dostali dva góly, ta nás hodně položila. Pak už jsme na to nedokázali zareagovat,“ posteskl si.

Šimana během zmíněné černé minuty, která nastala těsně po uplynutí hodiny hry, překonali Pešek se Sadílkem. „Podle mého názoru, byl ten první gól trochu náhodný. Na rozdíl od toho druhého, kdy bylo jasně vidět, co hráč (Michal Sadílek pozn. red.) chce dělat. Trefil to fakt hezky. S tím moc dělat nešlo,“ nabídl svůj pohled na inkasované branky.

I navzdory dvěma inkasovaným gólům se dá s klidem konstatovat, že novic v příbramské brance obstál – dokonce v závěru předvedl minimálně dva skvělé zákroky, kterými uchránil svůj tým od vyšší porážky. „Nekoukám na to, jestli jsem udělal nějaký lepší zákrok, protože ve finále je každý z nich těžký. Ale kdybych měl nějaký vyzdvihnout, byla by to střela (Rondiće pozn. red.), kterou jsem vyrazil na roh. Liberec díky tomu neodskočil na rozdíl tří branek, což nám ještě dávalo nějakou naději,“ uvedl Šiman, který si výkonem dost možná řekl o další šanci.

„Pokud mám v brance zůstat, musím být z nás tří (brankářů) nejlepší. Když tomu tak nebude, tak si zaslouží chytat zase někdo jiný,“ doplnil.

Zároveň si uvědomuje, že ze všeho nejdůležitější je, aby se Příbram, která už deset zápasů čeká na vítězství, vyýsledkově zvedla a dostala se z pásma sestupu. „V kabině jsme si toho museli hodně říct. Každý z nás musí začít u sebe. Jsme dostatečně inteligentní hráči na to, abychom věděli, co jsme mohli udělat lépe. Věřím, že to ještě zvládneme, protože je ještě spousta kol do konce soutěže. A dokud máme šanci, budeme bojovat a nevzdáme se,“ dodal Jakub Šiman.