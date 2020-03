Karvinou jste zpočátku překvapili svým stylem hry, jaký byl váš záměr?

Chtěli jsme napadat, to je lepší než někde čekat, protože obránci to pak mají těžší. Hráli jsme docela dobře, ale zase nemáme nic.

Přičítáte porážku tedy především špatné koncovce?

Určitě, nedáváme góly, nemáme body. Za šestnáct zápasů jsme dali snad jen jeden gól a získali tři body. Je to těžké…

Vy jste za stavu 0:0 neproměnil samostatný únik na branku. To musí hodně mrzet, že?

Když jdete sám na bránu, je to obrovská šance. Bohužel jsem zvolil špatné řešení a gól z toho nebyl. Měl jsem to vyřešit jinak.

Co jste zamýšlel?

Chtěl jsem to dát na zadní tyč, ale nepovedlo se.

Šlo o klíčový moment utkání?

Nevím. Bylo to docela brzo, takže pak času bylo ještě spoustu. Bohužel jsme těsně před poločasem dostali smolný gól po standardní situaci, po přestávce jsme neproměnili další dobrou šanci a po druhém inkasovaném gólu už se zápas pouze dohrával.

Porážka znamená další trhlinu v záchranářských plánech. Jak vidíte vaši současnou situaci?

Do jara jsme šli jako poslední a za čtyři kola jsme získali jen bod. Týmy nad námi body získávají, kolo od kola je to složitější. Potřebujeme vyhrát. To si ale říkáme už dlouho. Děláme, co je v našich silách, ale nedaří se nám.