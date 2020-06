Jak jste viděl inkriminovanou situaci, která předcházela pokutovému kopu?

Ze začátku sice chvíli nikdo nevěděl, co bude, ale já jsem byl hned přesvědčen, že se o penaltu jednalo. Viděl jsem, že to byla ruka, podobně jako Honza Rezek.

Proto jste také oba společně orodovali u sudího Petra Fraňka, že?

Přesně tak, snažili jsme se rozhodčího přesvědčit, aby se šel podívat na video. A nakonec to penalta byla.

Trenér Pavel Horváth na tiskové konferenci prozradil, že nemáte přesně určené střelce a jejich pořadí při penaltách. Jak tedy probíhala domluva, kdo bude kopat?

Když sudí ukázal na penaltový puntík, řekl mi Réza (přezdívka kapitána Jana Rezka pozn. red.), ať jdu kopat a dám gól, takže jsem šel a jsem rád, že jsem proměnil.

Byl jste nervózní?

Trochu ano, protože se jednalo o důležitý okamžik zápasu. A jak už jsem řekl, jsem rád, že to dobře dopadlo.

Měl jste předem jasno, kam budete mířit?

Chtěl jsem to dát nahoru, ale přiznám, že jsem měl i trochu štěstí, protože na penaltě byl ďolík, který mi pomohl.

Váš gól se ukázal být rozhodující. Jaroslav Tregler pak po přestávce potvrdil vítězství, kterého jste opět dosáhli na mokrém a těžkém terénu, podobně jako proti Liberci. Dá se říct, že vám to vyhovuje?

Můj názor je, že mokrý terén vyhovuje všem hráčům, protože když balón nejezdí tak je to špatně. Nevím, jestli je to konkrétně naše výhoda, ale v každém případě jsme rádi, že se nám to povedlo a i tentokrát jsme vyhráli.

Opět jste přeskočili v tabulce Opavu, ale teď vás čekají dva zápasy venku (ve Zlíně a právě v Opavě pozn. red.), kde se vám dlouhodobě moc nedaří…

Těžko říct, sami také hledáme důvod, proč tomu tak je.

S čím teď pojedete do Zlína?

Půjde o další těžký zápas, ve kterém musíme podat stejně kvalitní výkon jako proti Olomouci. A to hlavně směrem dozadu. Když budeme dobře bránit, máme určitě šanci být ve Zlíně úspěšní.