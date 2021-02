Týmu trenéra Trpišovského tak teprve potřetí v sezoně nebodoval naplno. V předchozích sedmnácti ligových střetnutích Slavia rovněž jen dvakrát remizovala – v Ďolíčku s Pardubicemi a doma s Brnem (shodně 1:1).

Při osmnácté konfrontaci se soupeřem ale nebyla Slavia dokonce daleko od toho, aby poprvé tvrdě narazila. Překvapivě to bylo s Příbramí – týmem, který byl před zápasem na sedmnácté pozici v tabulce a bojuje o svůj holý prvoligový život. Jenže v neděli hrála už před výkopem řada věcí do karet právě Středočechům.

Například? Těžký terén, teplota sahající tři stupně pod bod mrazu i sněžení. Navíc svěřenci Pavla Horvátha za těchto podmínek skvěle plnili taktické pokyny, které jejich nadřízený avizoval už před zápasem – maximální bojovnost, obětavost, kompaktnost v defenzivě a potřeba čas od času také zahrozit v ofenzivě.

To se poprvé podařilo ve 21. minutě, kdy zatáhl z pravé strany míč do vápna Voltr, pod sebou našel nabíhajícího Nového, který s přispěním stopera Zimy dostal míč do sítě (branka byla v zápise o utkání posouzena jako vlastní).

Prakticky vzápětí sice srovnal Olayinka, když doklepl do sítě centr Stancia od rohového praporku, který zatřásl břevnem. Slavia však na své poměry kupila Na Litavce řadu chyb, kterými si sama přidělávala problémy.

Jedna taková přišla v nastaveném čase prvního poločasu, kdy Kúdela nasměroval malou domů k brankáři Kolářovi, ten ale skončil na zemi a míč doskákal až do sítě – Příbram tak v poločase vedla 2:1 a rodila se prvotřídní senzace.

Jenže když je nejhůř, mají sešívaní Abdallaha Simu. Senegalský objev závěru podzimu nejprve po deseti minutách druhého poločasu napálil po přihrávce Provoda nekompromisně míč pod břevno příbramské branky, kterou tentokrát strážil Martin Melichara.

V úvodu závěrečné desetiminutovky pak byl faulován v pokutovém území a zařídil pro svůj tým výhodu pokutového kopu, ke kterému se postavil Kúdela a koupil si odpustek za vlastní gól z první půle – proměnil a Slavia poprvé v zápase vedla.

V tu chvíli se zdálo, že ač s nečekaně velkými problémy, dovede vedoucí celek tabulky duel k očekávanému vítězství. Tím spíše, že po rohovém kopu Příbrami v nastaveném čase, kdy už byl v pokutovém území i brankář Melichar, unikl Sima – jenže tentokrát nepotvrdil pověst kanonýra, když zhruba z dvaceti metrů netrefil odkrytou branku.

A nakonec přišlo to, co už čekal málokdo. Příbram z poslední akce zápasu trestala! V šesté minutě nastavení dostala výhodu standardní situace, Zorvan poslal dlouhý do pokutového území a Radek Voltr ho s pomocí břevna uklidil do sítě.

Slavia si tak mírně zkompliovala cestu za obhajobou mistrovského titulu – i tak si bude po tomto kole hýčat minimálně desetibodový náskok. "Domácí se v prvním poločase lépe vyrovnali s podmínkami, terénem a donutili nás k chybám. Lépe se pohybovali, měli větší úspěšnost v osobních soubojích. V druhé půli jsme do toho naopak dobře vstoupili nebo zvýšili úsilí a kvalitu ve složitých podmínkách. V závěru jsme v poslední vteřině inkasovali gól, který znamená remízu. Příbram si bod zaslouží za bojovnost a přístup k zápasu. Jsem rád, že se snad nikdo vážně nezranil, což dneska asi hrozilo ze všeho nejvíce. Je paradox, že v těchto náročných podmínkách padlo šest gólů," řekl kouč Pražanů Jindřich Trpišovský.

Příbram sice neopustila sestupové pásmo, ale tento bod může hrát v konečném účtování velmi významnou roli v její prospěch. "Pro nás samozřejmě zlatý bod a velmi dobrý výsledek. Hráli jsme s týmem, který v posledních zápasech dával soupeřům nálože. Dvakrát jsme vedli. Slavia samozřejmě má kvalitu i na tomhle těžkém hřišti. Měli jsme nějaký plán, který nám vycházel. Slavii jsme ve spoustě případů nedovolili úplně jednoduchou kombinaci, přesto se soupeř po našich menších zaváháních dostával do zajímavých situací. Naštěstí pro nás nevyužili brejk do prázdné brány a my jsme pak šťastně vyrovnali," komentoval utkání příbramský trenér Pavel Horváth.

1. FK Příbram – SK Slavia Praha 3:3 (2:1). Branky: 21. Zima (vla.), 45+2. Kúdela (vla.), 90+5. Voltr (Zorvan) – 24. Olayinka, 55. Sima (Provod), 81. Kúdela (pen.). ŽK: 29. Lalkovič (PRI), 34. Vilotić (PRI), 77. Nový (PRI), 81. Kvída (PRI) – 27. Zima (SLA), 50. Olayinka (SLA), 90+2. Tecl (SLA). Rozhodčí: Hrubeš – Celetka, Kříž.

1.FK Příbram: Melichar – Kvída, Tregler, Vilotić (84. Antwi) – Laňka, Hájek (84. Dočekal), Lalkovič (68. Vávra), Nový (84. T. Pilík), Cmiljanović (90+1. Svoboda) – Zorvan, Voltr.

SK Slavia Praha: O. Kolář – Bah (58. Masopust), Kúdela, Zima (58. Deli), Bořil – Holeš, Provod – Sima, Stanciu (85. Traoré), Olayinka (90. Lingr) – Kuchta (90. Tecl).