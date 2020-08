Slavistický brankář pečetil výhru v nastaveném čase, když proměnil pokutový kop. Ten byl nařízen po nedovoleném zákroku kamerunského stopera ve službách Středočechů Oliviera Kingueho, který navíc obdržel žlutou kartu. Kolář pak přeběhl celé hřiště a sebejistě proměnil, když zamířil ze svého pohledu na levou stranu branky, zatímco gólman Melichar si vybral opačný kout.

Ukázal tak svou velmi dobrou kopací techniku. Nutno ovšem podotknout, že co se týká nepochybného brankářského umění, nemusel za celý zápas předvést prakticky vůbec nic. Příbramští totiž během hrací doby ani jednou netrefili prostor mezi tyčemi jeho branky – připsali si pouhé dva pokusy, které mířily mimo.

To v případě Pražanů to byla jiná písnička. Celkem patnáct střel, z nichž osm našlo cíl. Do černého pak mířily hned dvě během úvodních osmnácti minut. Rychlý uklidňující náskok zařídili Provod s Bořilem. Prvně jmenovaný už po necelých třech minutách doklepl zcela osamocen do sítě rohový kop prodloužený Hovorkou, druhý pak hlavou usměrnil za Melicharova záda centr Coufala. Slavia tak svým dobrým nástupem do utkání, dá se říct, rozhodla o jeho celkovém osudu.

Rozdíl ve skóre však mohl být v konečném důsledku převahy domácího týmu i vyšší. Po dalším Bořilově zakončení ale zvonila tyč, Masopustova rána z blízkosti penaltového puntíku skončila nad, Olayinkovu střelu po akci Stancia zase vytěsnil Melichar, který si poradil i pokusem Musy. Příbram navíc kromě toho přežila ještě řadu nepříjemných závarů před vlastní brankou.

I tak ale odjela domů poražena a v tabulce FORTUNA:LIGY je tak stále bez zisku jediného bodu. Naopak Slavia je se šesti body a skóre 9:0 nadále v čele.

Ohlasy trenérů

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Do zápasu jsme dobře vstoupili. Hodně jsme se o té aktivitě v úvodu bavili. Dali jsme dva rychlé góly a prvních 20 minut jsme hráli výborně. Bohužel pak se naše hra hrozně zpomalila, hráli jsme i nepřesně a rozdrobilo se to ve spoustě faulů. První poločas jsme dohráli na můj vkus hodně špatně. Do druhého poločasu jsme vstoupili už aktivněji, vytvořili jsme si větší tlak a dostali jsme hodně míčů do pokutového území, ale šance jsme neproměnili. Celkově jsme se nepřiblížili výkonu ze začátku. S Ondrou (Kolářem) jsme byli domluvení už déle, byl to jeho velký sen dát v lize gól a ještě ideálně doma před tribunou sever."

Pavel Horváth (asistent trenéra Příbrami): "Dostali jsme rychlý gól, který jednoznačně určil to, že se budeme bát, abychom tu nedostali šest gólů jako třeba Budějovice. Slavia byla jednoznačně lepší, to je jasné. Měla spoustu příležitostí. Jsem rád, že i my jsme si vytvořili dvě takové celkem solidní šance v první půli. Ta druhá už byla jen na jednu bránu. My ale v současnosti na víc nemáme, byl to pro nás test. Hráči si ukázali, že pokud budou zodpovědní sami k sobě a týmu, jsme schopni zápasy odehrát líp, než jsme to zvládli s Teplicemi. Jedeme dál."

SK Slavia Praha – 1. FK Příbram 3:0 (2:0). Branky: 3. Provod, 18. Bořil (Coufal), 90+3. O. Kolář (pen.) ŽK: 60. Kúdela (SLA) – 9. Soldát (PRI), 75. T. Pilík (PRI), 90+3. Kingue (PRI). Rozhodčí: Ginzel – Koval, Šimáček (Hanousek)

SK Slavia Praha: O. Kolář – Coufal, Hovorka, Kúdela, Bořil (C) – Traoré (82. Malinský), Ševčík (79. Oscar) – Masopust (62. Olayinka), Stanciu (79. Holeš), Provod – Tecl (62. Musa).

1.FK Příbram: Melichar – Nový (83. Boakye), Tregler, Kingue, Cmiljanović – T. Pilík, Soldát (69. Pinc) – Vávra (61. Antwi), Petrák (61. Hájek), Vais (61. Svoboda) – Jan Rezek (C).