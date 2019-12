Osmatřicetiletý útočník nastoupil v základu naposledy 22. září 2018 v Karviné, kde si ale záhy přivodil zranění, které ho na dlouho dobu vyřadilo ze hry. Od té doby tvrdě pracoval na svém návratu. Po sobotním utkání můžeme ohlásit, že je definitivně zpět! „Jsem za to moc rád,“ potvrdil Miroslav Slepička.

To je ovšem jediná radost, jež si odnesl ze zápasu, který měl nejen pro něj, ale i pro další bývalé sparťany jako Martina Zemana nebo Martina Nového, speciální příchuť. „Jsem zklamaný, protože jsme tentokrát proti Spartě mohli a měli bodovat,“ vědom si, že Příbram odehrála se Spartou v celku vyrovnanou partii a do poslední vteřiny bojovala o body. „Náš výkon nebyl vůbec špatný. Chtěli jsme hrát jednoduše, vysoko napadat a být aktivní. To se nám především v prvním poločase dařilo, měli jsme i nějaké šance, ale bohužel jsme to znovu nedokázali dotáhnout do konce,“ litoval zkušený osmatřicetiletý forvard.

Narážel na to, Středočeši vyšli znovu střelecky na prázdno. Potřetí (doma pak dokonce už popáté) v řadě. „Už na Bohemce jsme nedali několik gólovek. Šance jsme si vytvořili i se Spartou, ale nejsme schopní to dotáhnout do konce. Buď nemáme štěstí, nebo už jde o nemohoucnost. V každém případě nám něco chybí,“ hledal vysvětlení nejzkušenější hráč Příbrami.

Sám se v duelu dostal do jedné nadějné možnosti, ale ani on nedokázal trápení prolomit, když jeho hlavička těsně minula Hečovu svatyni. „Měl jsem trefit bránu. Chtělo to lépe umístit, bohužel to je fotbal. Musíme tomu jít více naproti a pracovat,“ nevidí jinou cestu, jak v koncovce znovu získat potřebné sebevědomí.

Zklamání z porážky a prodloužení série v bez vítězství je o to větší, že ani Sparta neoslnila. Na rozdíl od Příbrami se ale jednou prosadit dokázala a nakonec tak povinnost splnila, když jí spasil záložník Martin Hašek. „Je to obrovská škoda. Sparta byla podle mě dokonce k poražení. Proto jde pro nás o ztrátu alespoň jednoho bodu, který nám v konečném účtování může hodně chybět,“ řekl jasně Miroslav Slepička.