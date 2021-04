/FOTOGALERIE/ Chtěli znovu zvýšit své šance na ligovou záchranu. Místo toho fotbalisté Příbrami utrpěli ve středečním domácím utkání 28. kola FORTUNA:LIGY s Bohemians Praha 1905 už sedmnáctou porážku v letošním ročníku. Po výsledku 1:4 v kabině zákonitě nepanovala dobrá nálada.

Ze zápasu 28. kola FORTUNA:LIGY mezi Příbramí a Bohemians Praha 1905. | Foto: 1. FK Příbram

„Věděli jsme, že když to zvládneme, budeme ještě více tlačit na týmy před námi, které to budou mít o to těžší. Zápas by to prvního gólu vyrovnaný, pak jsme ale dostali gól a naše hra se sesypala,“ líčil po zápase Karel Soldát, který vzal první inkasovaný gól částečně na sebe. „Podklouzl jsem, přišel dobrý míč do vápna, gól a pak už se to sypalo.“