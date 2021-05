Trenér Pavel Vrba tentokrát do základní sestavy nenasadil Srdjana Plavšiče, který dokonce scházel i mezi náhradníky. Sparta tím poprvé nepřímo potvrdila, že zvěsti o odchodu srbského šikuly do konkurenční Slavie se přece jen zakládají na pravdě.

„Nevešel se do nominace, protože jsme se rozhodli pro jinou sestavu. Jsme rádi, že jsme vyhráli. Není důvod, aby někteří měli nominaci jistou,“ reagoval v televizním rozhovoru kouč Vrba na dotazy ohledně Plavšiče. „Spekulací jsem zažil dost, on tvrdí, že nic nepodepsal, tak uvidíme, co je pravda,“ dodal.

„Jsem šťastný a spokojený. Našel bych nějaké chyby, ale narazili jsme na dobře připraveného soupeře,“ pochválil Vrba ještě předtím v hodnocení jeho „mateřský“ Baník. Pochválil talentovaného útočníka Hložka i nově složenou stoperskou dvojici Ondřej Čelůstka, Dávid Hancko.

První půlhodina duelu byla spíš oťukávací, ve výraznějších šancích se ocitli jen domácí – Karlsson pálil vedle, David Pavelka v nadějné pozici nevystřelil. Jinak bylo tempo sparťanů spíše poklidné, na což začali přítomní fanoušci reagovat pískotem.

Zabralo to. Nejdřív se v 31. minutě po narážečce s Karlssonem ocitl ve velké šanci Lukáš Juliš, nechal však vyniknout ostravského brankáře Jana Laštůvku.

Za šest minut už však sparťané slavili. Autorem úvodní trefy byl aktivní Karlsson, který akci rozjel a pak dorazil vyraženou Dočkalovu střelu z koncové čáry. Šlo o devátý gól rychlonohého švédského záložníka v sezoně, čímž (na několik desítek minut) dohnal parťáka Hložka na pozici druhého nejlepšího střelce týmu.

Ve zbytku prvního poločasu byli domácí aktivnější, ale náskok po několika dalších nebezpečných akcích nezvýšili.

Dánská média píší o nové posile Sparty Praha

Sparta kupuje 26letého levého beka Caspera Höjera z Aarhusu:https://t.co/OE7KUFXDMr — Ondřej Kreml (@quelhar) May 9, 2021

Po změně stran ovšem Sparta opět citelně ubrala a hosté toho dokázali využít. Po několika náznacích Baník udeřil v 65. minutě, kdy David Buchta nekompromisní střelou překonal brankáře Florina Nitu. Vrbovi svěřenci doplatili na pasivitu a opakované nepřesnosti v předchozích minutách.

Jenže domácí potřebovali v honbě za druhým místem bezpodmínečně zvítězit. A dočkali se. Dočkal v 79. minutě využil zmatku v ostravské defenzivě a přehodil Laštůvku. „Naštěstí se kluci (obránci Baníku) nedomluvili. Jinak by tam byli dřív a já bych se k míči nedostal. Pak už jsem věděl, že to dobře dopadne, kdyby to neskončilo v síti, kopala by se penalta,“ popsal sparťanský kapitán v televizním rozhovoru.

Definitivní klid na poněkud nervózní sparťanské kopačky dodal Hložek, který v 88. minutě po sebevědomé akci zvýšil na 3:1. V interní soutěži střelců znovu odskočil Karlssonovi a od jedenáctigólového Juliše ho dělí už jen jeden zásah do černého.

Sparta je po nedělním vítězství třetí o tři body za Jabloncem, má ovšem jeden zápas k dobru. Už ve středu čeká Letenské veledůležitý domácí mač s Plzní. Následovat budou další výzvy: duely v Mladé Boleslavi a v Ďolíčku proti Bohemians a na závěr sezony doma s Brnem.

„Věřím, že zápas mi pomohl, abych se dostal zpátky do tempa, a doufám, že ve středu budeme dobře připraveni,“ řekl Dočkal, který vynechal pohárové derby (0:3) a do nedělního duelu šel po jediném tréninku v posledním týdnu.

Sparta v lize s Ostravou osmkrát po sobě neprohrála a od srpna 2014 porazila doma Baník v sedmém ligovém duelu v řadě. Pod trenérem Vrbou vyhráli v nejvyšší soutěži i šesté domácí utkání.

Sparta Praha - Baník Ostrava 3:1 (1:0)

Branky: 37. Karlsson, 79. Dočkal, 88. Hložek - 65. Buchta. Rozhodčí: Lerch - Dresler, Šimáček - Machálek (video). ŽK: Polidar, Juliš, Čelůstka, Pavelka - Šašinka, Fleišman, Svozil, Sor. Diváci: 1430 (omezený počet).

Sparta: Nita - Wiesner, Čelůstka, Hancko, Polidar - Karlsson (81. Minčev), Pavelka, Sáček (81. Hanousek), Dočkal, Hložek - Juliš (68. Karabec). Trenér: Vrba.

Ostrava: Laštůvka - Fillo, Pokorný, Stronati, Fleišman - De Azevedo (81. Sor), Jánoš, Tetour (57. Kuzmanovič), Kaloč, Buchta - Šašinka (57. Zajíc). Trenér: Daněk.