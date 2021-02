Porazit Spartu? To je pro hráče i fanoušky Bohemians 1905 nebývalá sláva. Vždyť „klokani“ v nejvyšší soutěži dokázali zdolat městského rivala po dlouhých pětadvaceti střetnutích, přímo na Letné vyhráli dokonce poprvé od roku 1996.

Luděk Klusáček. | Foto: Deník / Michal Káva

Není divu, že obvykle stoicky klidná tvář trenéra Luďka Klusáčka po sobotní výhře 1:0 roztála spokojeným úsměvem. „Povedlo se nám podat mimořádný výkon, kluci si to určitě užijou. Věřím, že si to užívají i fanoušci, protože to bylo po dlouhé době,“ řekl kouč hostujícího týmu po zápase.