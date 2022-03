Sparťané připravili na pomoc Ukrajině vskutku unikátní projekt. Na klubovém YouTube kanálu vysílali 24 hodin v kuse a během tohoto času přinesli živé rozhovory se 48 osobnostmi spojenými s letenským klubem. Klubový reportér Lukáš Pečeně a moderátor domácích zápasů Zdeněk Novotný tak vyzpovídali například hráče A týmu Adama Hložka, Dávida Hancka nebo Ladislava Krejčího mladšího. Nebylo to ale jen o fotbalistech. Dalšími hosty byli například písničkář Pokáč, kuchař Jan Punčochář nebo hokejový brankář Daniel Vladař.

Živé vysílání odstartovalo v úterý v devatenáct hodin a skončilo ve stejný čas ve středu. Během celého vysílání mohli fanoušci Sparty i další zájemci finančně přispívat na pomoc lidem zasaženým válkou. Součástí programu byly také soutěže, ze kterých si přispívající mohli odnést například dresy oblíbených hráčů. „Dám svůj dres tomu, kdo během našeho rozhovoru věnuje na Ukrajinu největší částku,“ vyhlásil například Krejčí mladší.

Jágr poslal Ovečkinovi gratulaci i varování. Myslí si, že Rus překoná Gretzkého

I díky podobným výzvám se za 24 hodin vysílání nakonec vybralo 521 300 korun. Výtěžek věnuje Sparta na pomoc konkrétním lidem na Ukrajině.

„Je skvělé, že prostřednictvím této akce můžeme pomoci lidem, kteří to potřebují. Sparta má velký dosah v Praze i celé České republice,“ nechal se slyšet slovenský obránce Hancko. „NHL se k tomu postavila velmi dobře. Celá liga stojí za Ukrajinou. Tak by to mělo být. Také na stadionu jsme měli ukrajinskou hymnu a pár rodin z Ukrajiny,“ podělil se o své zkušenosti ze zámoří Vladař, sám dlouholetý fanoušek Sparty.

Jedním z hostů vysílání byla také manažerka komunitních projektů Sparty Irena Smetanová, která představila i další podobu pomoci. Sparta vyslala svůj klubový autobus k hranicím Ukrajiny, odkud má do našeho hlavního města přivézt malé fotbalisty z týmu FC Minaj a jejich rodinné příslušníky. „Malí hráči FC Minaj počítají s tím, že budou v Česku dva až tři měsíce. My jsme ale připraveni, že to může trvat déle. Moc bych si ale přála, aby se mohli brzy vrátit domů,“ uvedla Smetanová.

Fotbalový průzkum Deníku: Stačí milion korun na "kraj"? Odpovědi se různí

Pražský klub je připraven ukrajinským fotbalistům zajistit kromě odvozu také ubytování, pravidelné tréninky i školní docházku. Klubový autobus vyrazil ve středu ráno a u hranic by měl být během čtvrtečních dopoledních hodin. Do Česka by měl dopravit dohromady 43 lidí.