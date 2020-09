Nutno ale podotknout, že koronavirem zmítaní Středočeši podali srdnatý výkon a favoritovi byli v domácím prostředí po většinu utkání minimálně vyrovnaným, chvílemi i dokonce o chloupek lepším, soupeřem. A to hlavně v úvodu, kdy si vytvořila řadu zajímavých možností, avšak Kleščíkova hlavička ke gólu nevedla, podobně jako pohotové zakončení kapitána Rezka.

Sparta pak znovu ukázala to, co ji zdobí od začátku sezony. A sice vysoká efektivita v zakončení. Letenští udeřili hned z první větší možnosti, která se jim naskytla po pětadvaceti minutách. Rychlý brejk po ose Sáček - Hložek a Ladislav Krejčí starší, který způsobila špatná přihrávka nové domácí akvizice Zdeňka Folprechta, zakončil z blízka do prázdné příbramské branky, kterou poprvé od 8. března hájil Ondřej Kočí, útočník Lukáš Juliš a připsal v pátém duelu pátý gól.

Už za pět minut bylo však zaslouženě srovnáno. Příbram dokázala bleskově reagovat poté, co si na Cmiljanovićovu přihrávku za obranu naběhl Vávra a přehodil vybíhajícího Heču. Záhy navíc mohl další okénko v hostující obraně potrestat Pinc, ale po rychlém vhazování pálil vysoko nad.

Místo toho se tak v úplném závěru poločasu dočkala opět Sparta. Karlsson vybojoval míč na pravé straně, nacentroval a Ladislav Krejčí starší zaznamenal hlavou klasického "šatňáka". Po změně stran příbramské ostří postupně otupělo a Pražané stále více kontrolovali hru. Nakonec se dočkali i pojistky v podobě třetího gólu, o níž se po rohu Dočkala postaral v 69. minutě opět Ladislav Krejčí - tentokrát ten mladší s číslem 37 na zádech.

Ohlasy trenérů

Pavel Horváth: "Nehodnotí se mi to lehce. Jsem přesvědčen, že tentokrát jsem na Spartu měli a věřím, že alespoň bod jsme získat mohli. Minimálně pětasedmdesát minut jsem byli vyrovnaným soupeřem. Bohužel rozhodla produktivita. Proto nemáme ani bod, což je špatné, ačkoliv výkon špatný nebyl. To mě mrzí."

Václav Kotal: "V prvním poločase byla naše hra statická, pomalu jsem kombinovali, čímž jsem dávali soupeři dohrávat souboje. Přestože jsem dali v první poločase dva góly, byl jsem o přestávce hodně kritický. Poté, co jsme přidali třetí gól, jsme už to defakto udržovali až do konce. Přestože jsme podle mě vyhráli zaslouženě, určitě máme na čem pracovat a musíme se zlepšit."

1. FK Příbram - AC Sparta Praha 1:3 (1:2) Branky: 28. Vávra (Cmiljanović) – 23. Juliš (Ladislav Krejčí st.), 45. Ladislav Krejčí st. (Moberg Karlsson), 69. Ladislav Krejčí ml. (Dočkal). ŽK: 58. Pinc (PRI), 86. Jan Rezek (PRI). Rozhodčí: Zelinka – Paták, Hájek.

1.FK Příbram: Kočí – Nový, Tregler, Kleščík, Cmiljanović – T. Pilík (73. Belej), Soldát (85. Budínský), Folprecht, Jan Rezek (C), Vávra (73. Boakye) – Pinc (66. Hájek).

AC Sparta Praha: Heča – Sáček, Plechatý, Čelůstka, Matěj Hanousek – Moberg Karlsson (62. Polidar), Dočkal (C), Ladislav Krejčí ml., Ladislav Krejčí st. – Juliš (82. Kozák), Hložek (50. Trávník).