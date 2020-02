Proto se svým synem (ředitelem klubu Janem Starkou) podnikl ještě před startem přípravy řadu změn, které by měly týmu v tuhých jarních bojích pomoci.

Mimo jiné došlo na čistku, kterou zatím odnesli brankář Marek Boháč, obránce Marek Kodr (na podzim nejvytěžovanější hráč mužstva) a záložníci Martin Zeman a Roman Květ. „Čekali jsme od nich mnohem více, nebyli pro mužstvo takovým přínosem, jakým měli být. Neměl jsem pocit, že dělají na hřišti maximum. Nechci v týmu leklé ryby. V naší situaci potřebujeme fotbalisty, co budou odvádět všechno pro úspěch klubu,“ vysvětil Starka starší.

Dalším fotbalistou, který se bude možná s příbramským dresem loučit je ghanský obránce či záložník Emmanuel Antwi, který podle zpráv klubového webu s týmem ve čtvrtek neodjel na soustředění do Turecka a o jeho budoucnosti se bude v nejbližších dnech rozhodovat.

Přišlo naopak osm nových hráčů, kteří jsou mixem zkušenosti a mládí. „Potřebovali jsme posílit obranu a útok. Zároveň jsme chtěli doplnit střední generaci, která nám chyběla a dodat do kabiny dravé typy,“ prozradil Starka, který si navzdory nepotěšujícímu debaklu v závěrečném zápase Tipsport ligy s Duklou Praha (0:6) provedené změny pochvaluje. „Sleduji všechny hráče, jejich přístup k tréninku a zatím jsem spokojený,“ potvrdil.

Ve velmi dobrém světle se zatím jeví obránci Kleščík s Pazderou nebo turecký záložník Sehit. Velkým překvapením jsou i výkony mladého útočníka Jana Díla. Velká očekávání pak vedení klubu vkládá do Jakuba Šašinky, jenž vinou zranění získá zápasovou zátěž až na momentálně probíhajícím soustředění v Turecku, podobně jako Jan Rezek. „Umělá tráva pro moje levé koleno není dobrá, proto jsem na umělce ještě ani jednou letos nenastoupil,“ ozřejmil příbramský kapitán.

Na soustředění do Turecka odletěl i talent Budínský

Ve čtvrtek nabrali příbramští fotbalisté směr Antalya, kde momentálně (až do 8. února, kdy se tým vrací domů) probíhá jejich finální část přípravy na jarní pokračování FORTUNA:LIGY. Trenérský štáb vzal s sebou do Turecka celkem 26 hráčů, mezi kterými byl i osmnáctiletý talent z akademie Denis Budínský, který tak vyrazil na svůj první velký tréninkový kemp s A mužstvem. Naopak kromě výše zmíněného Emanuela Antwiho s týmem navzdory původním předpokladům neodcestoval další mladík Adam Petrák, kterého trápí zdravotní potíže. Tým v Turecku mimo jiné odehraje i tři přípravná utkání. Už dnes nastoupí proti ruské Jaroslavli, v úterý změří síly s Arsenalem Tula a v pátek vyzve Bate Borisov, pravidelného běloruského účastníka evropských pohárů.

Kádr 1. FK Příbram na soustředění v Turecku

Brankáři: Ondřej Kočí, Martin Vantruba.

Obránci: Mihailo Cmiljanovič, Olivier Kingue, Martin Nový, Jan Kvída, Peter Kleščích, Lukáš Pazdera, Jaroslav Tregler, David Šimek

Záložníci: Soufiane Dramé, Pavel Hájek, Dominik Kříž, Erdi Sehit, Jan Rezek, Karel Soldát, Aydin Yilmaz, Filip Zorvan.

Útočníci: Jan Díl, Martin Jindráček, Miroslav Slepička, Jakub Šašinka, Matěj Polidar, Michal Škoda, Radek Voltr, Denis Budínský.

I na něj udělali noví spoluhráči pozitivní dojem. Zdá se tedy, že tým si sedl, což je první z důležitých postupných kroků. „Přišli dobří kluci, fotbalově i povahově. Vypadá to dobře. Teď v Turecku ještě chceme partu utužit. Tak snad se na jaře dáme dohromady a ligu zachráníme,“ uvedl nejzkušenější borec v kádru.

Aby se tak stalo, je v první řadě nutno opustit poslední šestnáctou pozici, která znamená přímý sestup. Určitě se nejedná o neřešitelný úkol, vždyť patnáctá Karviná má rovněž třináct bodů a čtrnáctá Opava pouze o jeden více. „Nejlepší by samozřejmě bylo dostat se na třinácté místo, ale to už je přeci jen dost daleko (sedm bodů). Uvidíme, jak to půjde, ale v každém případě se potřebujeme dostat minimálně do baráže,“ vyřkl jasný plán pro jaro Jaroslav Starka.

Středočeši na to mají deset zápasů, které zbývají do konce základní části. Na žádná velká zaváhání tedy nebude čas a už samotný začátek hodně napoví. Jenže tady přichází velké ale…

Příbram se bude muset vypořádat s těžkým losem. Začíná v Jablonci, pak zajíždí do Plzně a hostí Mladou Boleslav. Navíc následný důležitý zápas s Karvinou se odehraje na hřišti soupeře, kde se týmu dlouhodobě nedaří. Do konce základní části pak k Litavce přijede například ještě pražská Slavia. „Máme těžké vylosování, ale to mají i týmy okolo nás,“ neskládá zbraně Jaroslav Starka.

Zvládne Příbram svou záchranářskou misi?