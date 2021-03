Přestup k Litavce: Příchod Martina Nového k Litavce oficiálně oznámil příbramský klub 20. července 2018. Odchovanec Sparty podepsal smlouvu na tři roky. V té době měl na svém kontě dohromady 31 utkání v nejvyšší soutěži, které nasbíral v dresech Sparty (1), Jablonce (9) a Jihlavy (21).

První ligové góly: Dlouhých 78 ligových zápasů. Tak dlouho čekal příbramský pravý obránce či záložník na svou premiérou trefu. Dočkal v zápase 29. kola ročníku 2019/2020 doma proti Liberci. A nezůstalo jen u jedné trefy. Nový gólově explodoval hned dvakrát a zařídil svému týmu důležitou výhru 2:1. „Čekal jsem opravdu dlouho. Jsem rád, že se to konečně povedlo a díky tomu jsme vyhráli,“ zářil tehdy nadšením. Od té doby přidal ještě jednu branku – bylo to 24. ledna letošního roku v zápase na hřišti Jabloncem (porážka 1:2).

Zápas číslo sto: Zatím poslední a jubilejní ligovýzápas odehrál Martin Nový v sobotu doma proti Brnu.V něm se nešťastně nachomýtl k inkasovanému gólu, když přizvedl Pachlopníkův přímý kop přesně do míst, odkud ho Texl z bezprostřední blízkosti usměrnil do sítě. Zápas nakonec po vyrovnávací gólu skončil 1:1. Kromě ligového duelu s číslem 100 se pro Nového jednalo o 69. start v zelenočerných barvách. Další může přidat po reprezentační přestávce, kdy Příbram zajíždí ke středočeskému derby do Mladé Boleslavi.