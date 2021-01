Ač podzim nebyl z pohledu Západočechů vůbec ideální, o favoritovi duelu není sebemenších pochyb. Naopak! Fakt, že Viktoriáni přezimovali až na devátém místě (jejich nejhorší umístění po podzimu od roku 2006 pozn. red.) a nemohou si víceméně dovolit žádné další klopýtnutí, pozici Středočechů zhoršuje.

Družina trenéra Pavla Horvátha může prakticky jen překvapit – získané body by v jejím záchranářském cíli určitě představovaly neplánovaný, ale vítaný bonus.

Právě to by ovšem na druhou stranu mohla být jedna z jejích hlavních výhod. Další by mohl představovat těžký terén, který se vzhledem k aktuálnímu klimatu dá v neděli v Příbrami předpokládat.

Významným trumfem může být i osoba trenéra Pavla Horvátha, který se proti „své Plzni“ představí poprvé od konce hráčské kariéry. Otázka zní: Co bývalý známý lišák ligových trávníků vymyslí na svůj bývalý klub z pozice trenéra?

Na cestě za překvapením mu může pomoci například sázka na navrátilce z hostování nebo Tomáše Dočekala. Vysoký útočník se zkušenostmi z Polska, kde hrál za Gliwice je doposud jedinou zimní posilou.

Horváth vsadil i na speciální prémii pro své svěřence, v případě úspěchu se příbramská šatna může těšit na sekanou a kuřata.

Pomůže prémie?