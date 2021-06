/FOTOGALERIE/ Každá porážka bolí. Ta nedělní s Pardubicemi ale bolela dvojnásob. Pro Příbram totiž znamenala definitivní konec nadějí na prvoligovou záchranu. „Když se padá, je zklamání vždycky obrovské,“ přiznal Tomáš Pilík.

Ze zápasu 33. kola FORTUNA:LIGY mezi Příbramí a Pardubicemi. | Foto: Antonín Vydra

Ostatně zkušený záložník ví, o čem mluví. Pád do druhé nejvyšší fotbalové soutěže totiž zažil už počtvrté ve své kariéře. Jednou to bylo se Zbrojovkou Brno, třikrát s mateřskou Příbramí. Tam se Pilík vrátil před sezonou po třech letech a měl to být právě on, kdo bohatými zkušenostmi a nesporným fotbalovým umem dotáhne mužstvo za prodloužením prvoligové pouti.