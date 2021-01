Hosté přijeli po domácí remíze s Plzní na Střelecký ostrov plní odhodlání a sebevědomí, což se promítlo do úvodu utkání – a to postrádali zraněného kapitána Jana Rezka i vykartovaného Tomáše Pilíka (měl stopku za čtyři žluté karty pozn. red.).

Oba ale zastoupil Filip Zorvan. Šikovný záložník poprvé vyzkoušel pozornost Drobného už po třech minutách, to ještě domácí brankář jeho pokus z levé strany vyrazil na roh. O necelé tři minuty později ale stejný hráč podnikl další akci, při níž pronikl přes několik soupeřů až do pokutového území a z úhlu tentokrát dokázal míč propasírovat do českobudějovické sítě.

Tento moment byl pro vývoj utkání dlouho určující. I proto, že brankář Ondřej Kočí navázal na své povedené představení proti Plzni a krátce po půlhodině hry dokázal včasným vyběhnutím zneškodnit samostatný únik Mršiće.

O pár minut později se pak odehrál zřejmě klíčový moment celého duelu. Příbram šla kvůli vyloučení Kingueho do deseti. Kamerunský stoper byl vyloučen poté, co zatáhl za záchrannou brzdu a zastavil Brandnera, který by jinak směle postupoval sám na hostující branku – v letošní sezoně se jednalo už o jeho druhou červenou kartu, tu první uviděl v zápase proti Baníku Ostrava.

Příbramští přesto srdnatě bojovali a dlouho hájili těsný náskok – důkazem byl obětavý zákrok Cmijlanoviće, který na brankové čáře vyhlavičkoval pokus Nováka na břevno. Na začátku poslední čtvrthodiny ovšem inkasovali dva slepené údery během tří minut, které je poslaly do kolen a zhatily veškeré myšlenky na bodový zisk.

Obrat Jihočechů nastartoval proměněnou penaltou Colić a dílo dokonal Mršić, který zamířil zpoza šestnáctky přesně k přední tyči Kočího branky. Středočechům, pro které se jednalo o první ze série tří těžkých venkovních utkání, tak nakonec zbyly jen oči pro pláč.

„Jsem samozřejmě zklamaný. Až do vyloučení jsme hráli velmi dobře. Dali jsme gól, měli jsme odražené balóny, byli jsme silní na míči a dobře jsme k tomu bránili. Troufnu si říct, že to byly naše nejlepší minuty. Pak se stala ta věc, která se do té doby stala dvakrát, a potřetí už jsme za to pykali. Postupem času tlak soupeře sílil, přesto si nemyslím, že tam byla nějaká stoprocentní šance. Pak jsme ale Českým Budějovicím darovali penaltu, zase naší hloupostí. Během několika dalších minut jsme hned dostali druhý gól a bylo rozhodnuto,“ zhodnotil utkání příbramský trenér Pavel Horváth.

„Pro nás je to velice cenné a důležité vítězství, které se nerodilo lehce. Úvod zápasu měla lepší Příbram, která se dostala do vedení. Následně se stáhla do obranného bloku a velmi dobře dokázala kouskovat hru. Před koncem prvního poločasu hosté dostali červenou, což bylo pro nás dobré. Povedly se nám dvě změny, které jsme udělali po polovině zápasu. Kluci makali a trpělivý výkon nás dovedl ke třem bodům. Panuje velká spokojenost a jsme moc rádi, že jsme dokázali potvrdit tři body z Ďolíčku," komentoval zápas domácí kouč David Horejš.

Dynamo České Budějovice – 1. FK Příbram 2:1



Branky: 76. Čolić (pen.), 79. Mršić – 6. Zorvan (Cmiljanović). ŽK: 84. Drobný – 58. Zorvan. ČK: 40. Kingue. Rozhodčí: Matějček – Hájek, Melichar. Poločas: 0:1.



SK Dynamo Č. Budějovice: Drobný – Čolić, Králik, Talovierov, P. Novák – Čavoš (C), M. Valenta (46. Ledecký) – Brandner (46. Ekpai), Javorek (90+2. Mészáros), Mršić (90. Skovajsa) – Alvir (85. L. Havel).



1.FK Příbram: Kočí – Laňka, Tregler, Kingue, Cmiljanović – Nový (85. Januška), Vais (61. Vilotić), Zorvan (77. Vávra), Soldát (C), Hájek (77. Kvída) – Voltr (61. Dočekal).