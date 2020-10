Nepříjemná srážka s realitou. I tak se z pohledu prvoligové Příbrami dá mluvit o pátečním zápase 3. kola MOL Cupu v Hradci Králové. Ostatně podobně to vnímá i trenér Pavel Horváth. „Hradec je špičkové mužstvo druhé ligy, hraje o postup. Má velmi dobré hráče, kteří, jak se ukázalo, jsou srovnatelní s těmi našimi. Pro nás to tedy byla hodně nepříjemná konfrontace, ze které se musíme oklepat a být lepší,“ konstatoval po porážce 1:2 v prodloužení.

MOL cup, Hradec Králové - Příbram | Foto: Deník / Michal Fanta

Příbram v zápase nezvládla naplnit roli favorita a ani v šestém letošním soutěžním utkání (nepočítaje kontumační pohárovou výhru s třetiligovým Vltavínem 3:0 pozn. red.) tak nedosáhla na vítězství. „Bylo to vyrovnané utkání, ve kterém byli domácí v první půli lepší. My jsme se pak zlepšili, ale stejně to nestačilo,“ ohlédl se za utkání trenér Středočechů.