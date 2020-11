Až do neděle, kdy se osmadvacetiletý ofenzivní univerzál znovu objevil v sestavě Středočechů. Tentokrát v zápase 8. kola probíhající sezony v Brně, kde odehrál přes půlhodinu a pomohl tak k remíze 1:1.

Co bylo příčinou vaší dlouhé absence na ligových trávnících?

Měl jsem nejdříve vyhřezlou ploténku, kterou jsem léčil asi tři měsíce. Pak jsem začal trénovat, ale po měsíci se mi vytvořil v chodidle nějaký zánět, kterého jsem se nemohl zbavit. Trvalo to dost dlouho.

Předpokládám, že jste ze svého návratu nadšen?

No… Jsem strašně rád, že už jsem konečně zpátky.

Navíc jste hned pomohl Příbrami k ukončení bodového půstu, který trval čtyři zápasy. Jste spokojen se ziskem bodu v Brně?

Samozřejmě jsme chtěli vyhrát, ale vzhledem k tomu, že jsme prakticky od začátku zápasu prohrávali, tak zisk bodu je slušný a musíme ho brát.

Přesto lze konstatovat, že po většinu zápasu jste byli lepším týmem. Nemrzí to?

Měli jsme tam další náznaky, to je pravda. Ale máme bod a musíme se teď připravit na další zápas.

Úvod zápasu vám nevyšel. Co se pak v průběhu zápasu změnilo?

Okolo dvacáté minuty jsme už začali mít výrazněji navrch. Měli jsme tam pasáže, kdy jsme kombinovali a Brno se nedostalo skoro na balón. Změnilo se asi to, že jsme se uklidnili, dali míč na zem, byli jsme o trochu důraznější a hlavně se nám dařilo sbírat odražené míče.

Byl tohle právě ten aspekt, díky kterému jste Brno dostali pod tlak, jehož vyústěním byla penalta a vyrovnání?

Určitě. Těžili jsme z toho celou druhou půli, kdy jsme se o to vpředu prali a dařilo se nám to.

V závěru utkání pak na každé straně proběhl ještě jeden sporný souboj ve vápně. Ani v jednom případě se už ale penalta nepískala. Ten ve vápně Brna se týkal vás, když jste po rychlém kontru a kontaktu s obráncem spadl na zem. Jak situaci viděl?

Byl jsem v souboji, dal jsem si to dotykem na dlouhou nohu do pohybu a už jsem si to chtěl dát na střelu, protože jsem viděl, že mě z jedné strany křižuje obránce. Vůbec jsem ale nevěděl, že z druhé strany přibíhá další obránce. S ním jsem se následně potkal, neustál jsem to a rozhodčí to vyhodnotil tak, jak to vyhodnotil. Já se na něj za to určitě nezlobím, řekl bych, že to penalta asi spíše opravdu nebyla.

Pavel Horváth situaci okolo Radka Voltra

„Radek měl zdravotní problémy dlouhodobějšího rázu. Před nějakými třemi měsíci jsme se domluvili, že nemá cenu, abychom společně pracovali, protože jeden den mohl, pak dva dny ne. Měli jsme spolu krátký rozhovor, kde všechny tyhle věci do sebe zapadly. Domluvili jsme se, že pokud bude fit, tak se k nám vrátí. Zhruba před třemi týdny se začal připravovat s béčkem. Teď se k nám vrátil a podle mě ukázal, že se pořád jedná o ligového hráče, který nám ještě pomůže.“