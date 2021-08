Udivoval elegancí, ale jako trenér není tak sexy. Přesto je Bílek velmi úspěšný

Když kopal za Spartu, národní mužstvo či ve španělské lize, udivoval elegancí. Ty jeho přímáky, to byla slast. Jedním z legendárních přece poslal Československo na mistrovství světa 1990 do Itálie, kde se mužstvo prodralo až do čtvrtfinále.

Trenér Michal Bílek povzbuzuje svůj tým během odvety 3. předkola Evropské konferenční ligy, v němž plzeňská Viktoria vyřadila po penaltách velšský The New Saints. | Foto: fcv/Martin Skála

Jako trenér však Michal Bílek, nynější kouč fotbalistů Plzně, rozhodně tak sexy není. Jenže když si projdete jeho životopis, uvědomíte si, že je velmi úspěšný. Přestože se to na první pohled vlastně ani nezdá. „Asi bych mohl být vstřícnější při rozhovorech. Lépe by to vypadalo,“ posteskl si před časem. Ba Loua po roce opustí Plzeň, míří do polského Lechu Poznaň Přečíst článek › Ano, lepší mediální vystupování by mu dozajista pomohlo. Lépe by prodal výsledky, jež za sebou má. Jsou trenéři, kteří jsou v této disciplíně (dozajista velmi důležité) zdatnější. Přitom Bílkovi nesahají ani po paty… To se nakonec ukazuje i v této sezoně. Plzeň se po čtyřech kolech usadila na čele tabulky nejvyšší soutěže, navíc – byť s odřenýma ušima – zvládla předkolo Konferenční ligy. Smělý cíl Bílek jede a zřejmě může myslet na cíl, který před sezonou vyhlásil levý obránce Viktorie Matěj Hybš: „Chceme do základní skupiny evropského poháru a ligový titul.“ Je to smělé, první týdny ročníku však dokazují, že ne nereálné. „Pokazili jsme vlastně jen zápas ve Walesu,“ připomněl kouč Bílek duel s týmem The New Saints. V prvním venkovním utkání Viktoria prohrávala dokonce už 0:4, přesto nakonec dvojzápas zvládla a postoupila po penaltách. FOTO, VIDEO: Bílek si po postupu užíval aplaus fanoušků Přečíst článek › „Přístup jsme měli pokaždé skvělý,“ ocenil kouč po víkendové výhře v Liberci. A tady jsme u jádra pudla. Všechny mančafty, které Bílek vedl, za ním šly. Příklad? Především mistrovství Evropy 2012, na němž reprezentaci dovedl, stejně jako letos Jaroslav Šilhavý, do čtvrtfinále. Bílek (a také útočník Milan Baroš) byli od začátku pod palbou českých fanoušků, přesto se celek semknul a uspěl. „Byla to trenérova zásluha,“ ocenil Tomáš Sivok, stoper a jeden z nejdůležitějších hráčů kádru. „Je férový, to je zásadní,“ říká jeden z lidí, kteří se pohybují kolem plzeňského mužstva. Nemaže med kolem pusy Bílek opravdu nikomu nic nemaluje. Proto je z něj mírně rozladěný Adriel Ba Loua. Když šestapadesátiletý trenér do Plzně na začátku května přišel, ihned oznámil nejproduktivnějšímu hráči, že to bude mít těžké. „Nebráníš,“ vyslechlo si křídlo z Pobřeží slonoviny. Plzeň našla náhradu za Guľu. Novým trenérem je Bílek, asistentem Horváth Přečíst článek › Přesně takhle se kouč chová. Nikomu nemaže med kolem (hu)pusy. Proto pozvedl Zlín, proto vydělal velké peníze u týmu Astany a u kazašské reprezentace. Proto v roce 2007 slavil se (svou) Spartou double, tedy titul v lize i triumf v poháru. Ale… Největší úspěch možná zapsal v sezoně 2003/2004. Tehdy zazářil ve stylu slov známého kouče Ladislava Škorpila, jenž tvrdí: „Co je těžší? Vyhrát ligu se Spartou, nebo zachránit Hradec? Plzeň dobyla Liberec a vládne fotbalové lize. Bílek se usmíval: Je to pecka Přečíst článek › Bílek vytáhl z bahna Blšany. Když během podzimu přišel, měly jen dva body, přesto na konci sezony slavily záchranu. „Je to kouzelník,“ nechal se slyšet ředitel klubu Jindřich Rajchl. Hráči v té době měsíce nebrali výplaty, přesto je kouč pozvedl. Titul s Plzní by byl v konkurenci Slavie a Sparty podobný kousek.