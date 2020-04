ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

„Ekonomika je všeobecně zpomalená. I my jsme to zaznamenali. A to nejen z obchodního sektoru, ale i z toho státního. Všechno je složitější, protože procesy schvalování jsou závislé na schůzích, které se posouvají. Proto i my jsme byli nuceni sáhnout k určitým úsporným opatřením,“ přiznal ředitel klubu Jan Starka.

Výsledkem je dohoda nejen s hráči a trenéry na snížení mezd v rozmezí od deseti do třiceti procent. A to v závislosti na výši platu a rodinné situaci. „Bavili jsme se o tom, jednali jsme a snažili jsme se najít řešení, které bude akceptovatelné pro všechny,“ vysvětlil Starka.