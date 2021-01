Podle mnohých mělo pro Příbram “začínat“ fotbalové jaro právě až bitvou na Střeleckém ostrově. Málokdo - jen asi ten největší optimista - totiž počítal s tím, že by svěřenci Pavla Horvárha mohli oloupit favorizovanou Plzeň. Ale stalo se! Bezbranková remíza se z jejich pohledu dá označit jako malé vítězství.

„Je to velmi důležitý bod,“ přitakává Tregler, který si je vědom, že v konečném účtování boje o záchranu může jeho zisk hrát velmi významnou roli.

„Plzeň je jedním z nejúspěšnějších ligových týmů poslední doby. Na podzim se jí ale tolik nedařilo, čehož jsme chtěli využít. A to se nám povedlo. Zápas byl převážně o tom, že my jsme bránili a oni do nás bušili. Nepodařilo se jim ale proměnit žádnou ze šancí, dokonce ani penaltu. Takže remíza se štěstím, ale pro nás je to určitě plus jedna,“ říká pětadvacetiletý stoper.

Teď ovšem stojí před Středočechy další výzva. A sice série tří venkovních utkání během dvanácti dnů. Vše odstartuje právě středeční duel v Českých Budějovicích, následovat bude výjezd do Jablonce a nakonec přijdou na řadu Pardubice v azylu ve vršovickém Ďolíčku.

„Bude to samozřejmě náročné. Připravujeme se ale na to, jako na každý zápas,“ tvrdí Tregler.

Zdroj: Deník

Příbram se v těchto zápasech bude muset obejít bez svého lídra a kapitána Jana Rezka, který si v zápase proti Plzni přivodil zranění lýtkového svalu a podle prvotních slov a odhadů trenéra Horvátha nebude minimálně dva týdny vůbec trénovat.

To ovšem na cílech a odhodlání příbramských fotbalistů nic nemění. „Musíme prostě dál dělat body, jiná cesta není. Uděláme tedy všechno, abychom z těchto zápasů přivezli co nejvíce bodů,“ vyhlašuje jasně Jaroslav Tregler.