Jak to na vás působí?

Nejhorší je pro mě ta nejistota. Za nás hráče tvrdím, že chceme hrát a trénovat, ale s nějakým cílem. To teď ovšem nejde, když nevíme, co bude dál.

Prezident klubu Jaroslav Starka patří k těm, kteří volají po předčasném konci sezony a anulování celého ročníku. Co vy na to?

Chápu majitele všech klubů, mají to těžké, protože v tuto chvíli je pro fotbal podstatná hlavně ekonomická složka. A to si musí rozhodnout právě vlastníci i partneři soutěže. My děláme jen to, abychom byli nachystáni v případě, že se soutěž znovu rozběhne, protože by bylo před námi ještě jedenáct kol. Tedy i s nadstavbou.

Vám by ale předčasný konec mohl pomoci k záchraně, souhlasíte?

Ano, ale takhle nepřemýšlíme. Ve hře je pořád hodně bodů. Nemyslím si, že bychom neměli šanci se zachránit, pokud se soutěž znovu rozběhne.

Jaký je váš názor na další vývoj?

Dnes není jednoduché cokoliv říct. Předpokládám, že se všechno bude odvíjet i podle reakcí v dalších evropských státech. Osobně jsem v kontaktu třeba i s bývalými spoluhráči ze Zlína či Ostravy a u nich převládá názor, že už se hrát nebude. Nikdo tomu moc nevěří.

Proč?

Protože na prvním místě je zdraví, to musíme respektovat. V tomhle smyslu je jasné, že fotbal a sportovní události se budou povolovat až na závěr. Může to být třeba až za dva měsíce, což už by byl z mnoha ohledů velký problém. Například i kvůli následnému brzkému začátku nového ročníku.

Jaké je tedy podle vás nejlepší východisko?

Otázka je to těžká. Nedohrát a vyhlásit výsledky? Anulovat ročník? A co týmy z druhé ligy? Co je spravedlivé? Když se koukneme třeba do Anglie, tak tam Liverpool vede s obrovským náskokem a po letech může vyhrát ligu. Pro ně je to katastrofa. Existuje mnoho variant, ale je předem jasné, že všichni spokojeni nebudou.