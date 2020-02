Bylo pro vás složité zapomenout na chybu v zápase s Jabloncem?

Mrzelo mě to vůči klukům a celému týmu. Chyby k fotbalu ale patří a bohužel jsem ji udělal já. Druhý den jsem se ovšem už probudil s tím, že jedu dál. Není možné nad tím stále přemýšlet, protože pak bych se sám utrápil.

Tentokrát vám dělal problémy především Pavel Bucha, který se prosadil hned třikrát, jak jste viděl jeho výkon?

Dal hattrick, takže asi hrál dobře.

Přesto, co byste z pozice brankáře řekl k jeho počínání v koncovce? Dalo se s jeho góly něco dělat?

Když to vezmu od konce, tak penaltu proměnil s přehledem, udělat něco s druhým gólem bylo pro mě těžké, a první situaci zakončil také hezky, když mě rychlou střelou bodlem propálil mezi nohama. Ale tam jsme předtím měli jednoznačně odklidit míč do bezpečí.

V čem byl během utkání na trávníku vůbec největší rozdíl mezi oběma týmy?

Plzeň po zápase v Opavě pokračovala v laufu, my jsme nestíhali a výsledek mluví za všechno.

Jste poslední, navíc jste prohráli šestý ligový zápas v řadě. Jak vnímáte toto velmi složité období?

Samozřejmě to není jednoduché, potřebujeme dělat body, což se nám zatím nedaří. Na úvod jsme však měli hodně těžký los. Zápasy s Jabloncem a Plzní jsou těžké pro kohokoliv, pro nás pak obzvlášť. Doufám, že teď přijdou střetnutí, ve kterých zúročíme to, co jsme přes zimu natrénovali, začneme sbírat body, odpíchneme se k záchraně.

V dalším kole vás čeká doma Mladá Boleslav. Co budete potřeba zlepšit, aby se dostavily výsledky?

Je to pořád stejné. Děláme individuální chyby, sami vytváříme soupeřům možnosti a dostáváme laciné branky. Tomu se ale dá určitě předejít. Věřím, že si to vyhodnotíme a s Mladou Boleslaví všechno zlomíme.