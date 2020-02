Poprvé se objevil v boleslavském dresu v roce 2014 na hostování z Plzně. Tehdy dokázal útočník Tomáš Wágner ve 24 zápasech vstřelit deset branek. Očekávalo se, že by mohl do Boleslavi přestoupit, ale pražský rodák zamířil na štaci do Jablonce, odkud se po dvou sezonách stěhoval do Karviné. Odtud si jej boleslavský kouč Jozef Weber v létě pořídil jako náhradu za nejlepšího ligového střelce předchozí sezony Nikolaje Komličenka.

Jenže ruský bohatýr se navzdory všem předpokladům z Mladé Boleslavi v létě k zahraničnímu angažmá nepřesunul a pro Wágnera najednou nebylo v Boleslavi místo. To vyřešil hostováním ve Zlíně. Po půl roce se vrací do Boleslavi potřetí. Do týmu, který už je bez Komličenka…

Jak vidíte své šance na základní sestavu, když Komličenko odešel?

I tak je konkurence v Boleslavi velká a pracovat se musí, i kdyby tady Komličenko byl. Pro mě se tím nic nemění, já jsem šel do přípravy s tím, že budu pracovat jak nejlíp budu umět a co z toho vznikne, teprve uvidíme. Já doufám, že z toho vznikne to, že se nám bude dařit.

Prý jste nenesl dobře, že jste přišel jako náhrada za Komličenka, který pak ale zůstal?

To nevím, kdo vám řekl. Boleslav mě na podzim nikam nevyháněla. O hostování jsem se rozhodl sám, normálně jsme se domluvili. Spíš ale na mě mělo vliv to, že jsem nemohl pořádně trénovat v přípravě. To se se mnou táhlo více. Takže přišla další změna působiště, podruhé v jednom měsíci, což také člověku nepřidá. Navíc to bylo na tři měsíce, takže člověk ani nebyl doma, bylo to o nějakém hotelu, což není úplně komfortní. Ale věděl jsem do čeho jdu. Bylo to moje rozhodnutí. Ale nechci koukat zpátky, teď už koukám dopředu.

O to víc teď chcete zabrat, abyste se nemusel zase stěhovat?

Už v létě jsme se bavili tak, že bych měl nahradit v útoku Komličenka. Vím, že to nebude lehké, protože Komli dával spoustu gólů, vyhrál nejlepšího střelce ligy. S tím jsem jdu. Budu se snažit co nejméně poslouchat takové ty řeči kolem, jestli na to mám, nebo nemám. To se ukáže stejně až na hřišti a pro mě je to velká výzva. Ale vím, že lidem Komli chybět bude a to se jim vůbec nedivím – pro Boleslav toho udělal hodně. Takže vím, že fanouškům bude chybět a já budu dělat všechno proto, aby jim chyběl co nejméně.

V Karviné jste měl dobrá čísla, ve Zlíně to ale nebylo úplně ono…

Bylo to tam takové složitější. Nějakou vinu na tom má opravdu ta letní příprava, kterou jsem prakticky neabsolvoval. Pořádně jsem trénoval snad jenom týden před ligou, pak jsem moc nehrál. Příležitost jsem dostal až ve Zlíně, což ale zase bylo zvykání si v novém klubu. Je to asi i na delší povídání, je to složitější. Někdo se s tím vypořádá lépe, někdo hůře. Já jsem se s tím moc nepopral, i když jsem se snažil dělat maximum. Minutové vytížení jsem měl dobré, Zlínu jsem chtěl pomoci. Statistiky určitě nebyly takové, jaké bych si představoval, ale přeci kvůli nepovedeným třem měsícům nedám hlavu dolů a na všechno se nevykašlu. Ve fotbale je normální, že se vám daří a za půl roku se to změní. Ale zase za měsíc můžete být úplně někde jinde.

Takže hlavně zůstat zdravý a třeba s Budinským navázat na plodnou spolupráci z Karviné?

S Bůďou se mi hraje skvěle. V Karviné jsme si na sebe hodně zvykli a sedělo nám to. Třeba v zápase s Dunajskou Stredou, který jsme vyhráli 5:0, to bylo hodně vidět. A to tam ještě byla spousta akcí, které jsme mohli odehrát lépe.

Co ztráta Marka Matějovského?

To je, nechci říkat úplně neštěstí, ale je to hodně smutné. On dělal všechno pro to, aby se po zranění co nejrychleji vrátil. Jezdil do Prahy dělat všechno, aby mohl trénovat co nejvíc. Přidával si tréninky na pásu, který ulevoval té poraněné noze. Dělal všechno co mohl na sto padesát procent jako obrovský profík a bohužel se mu to takhle vrátilo. Já věřím, že Marek je silná osobnost a že i když absolvoval operaci, tak je bojovník a že to ještě prostě není konec kariéry. Věřím, že se z toho dostane a že si spolu ještě zahrajeme. Potřebuji, aby mi přihrál na nějaký gól.

Bude chybět víc na hřišti nebo v kabině?

Na hřišti i v kabině bude chybět na sto procent.

S Karvinou jste vloni v zimě byli autobusem ve Slovinsku, teď s Boleslaví máte soustředění na Maltě. To je asi příjemná změna?

I s Karvinou jsme byli předloni v Turecku. Ale v loňském roce to Slovinsko… Jeli jsme tam kvůli přírodní trávě, ta tam byla, takže aspoň tak. Ale jeli jsme tam devět hodin, kvůli pěti dnům. Bylo to takové splnění povinnosti, abychom někde byli. Ale nechci to nějak úplně hanit. Sice tam bylo chladněji, ale hřiště tam bylo dobré, takže nějaký účel to i tak splnilo. Ale asi se shodneme, že na Maltě je to lepší.

Můžete porovnávat třeba i soustředění s Plzní, tak kde to je na zimu nejlepší?

Občas se mě na to lidi ptají. Já byl také na Kypru, v Portugalsku, teď na Maltě. Ve Španělsku asi ne, tam jenom v létě na dovolené, takže to se nepočítá. Je to ale všude podobné. Nejdůležitější je, aby bylo dobré hřiště. Třeba v dřívějších dobách v Turecku byla hřiště ve špatném stavu. To pak jedete na soustředění takovou dálku kvůli dobrému hřišti a stojí to za prd. Ale poslední dobou se to všude zlepšilo a hřiště jsou kvalitní. Na Maltě jsem byl poprvé, ale je to podobné jako všude jinde, nejvíc asi jako na Kypru.

TOMÁŠ WÁGNER (29 let)

Narozen: 6. března 1990 v Praze.

Sport: fotbal

Post: útočník

Kariéra: Příbram, Plzeň, hostování Příbram, hostování Mladá Boleslav, Jablonec, Karviná, Mladá Boleslav, hostování Zlín, Mladá Boleslav.

Ligová bilance: 260 zápasů / 74 branek / 13 nahrávek

Reprezentační bilance ČR U21: 11 zápasů / 6 branek

Odhadovaná cena: 12.500.000 (dle transfermarkt.de), což je 11.396 nejdražší hráč světa, 105. ve FORTUNA:LIZE a 6. v FK Mladá Boleslav. Dále pak 124. Čech, 1.703 útočník na světě a 889. mezi hráči narozenými v roce 1990.