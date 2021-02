Výsledek asi nikoho nepřekvapil. Remíza se dá označit jako tradiční, protože se v soubojích obou mužstev zrodila už počtvrté za sebou – třikrát se z toho jednalo o bezbrankovou. Tentokrát se o ni nejvíce zasloužil příbramský brankář Ondřej Kočí, který se po jednozápasové pauze vrátil zpět mezi tyče středočeského celku.

Proč? Protože to byli prakticky jen domácí, kteří v celém průběhu počítali šance – zápas by se tak dal klidně zúžit právě na duel Opava versus Kočí. Ten vyhrál na plné čáře hostující brankář, který soupeřovi střelce doslova deptal.

Posuďte sami: během prvního poločasu zlikvidoval tři vyložené příležitosti. Už po osmi minutách vytáhl reflexivním zákrokem hlavičku Dediče na roh. Něco podobného předvedl po půlhodině hry – už po nuceném přerušení kvůli úpravě zasněžené hrací plochy - při likvidování střely Nešického i v nastaveném čase, kdy ho protáhlo dalekonosé zakončení Březiny z přímého kopu.

Po přestávce se Příbram sice herně o něco zvedla, domácího brankáře Digaňu však pořádně neohrozila. Ani Opava dlouho nedokázala navázat na převahu z prvního poločasu, na souboje s Kočím, potažmo hostující defenzivou došlo až v závěrečných deseti minutách.

Příbramský gólman měl nejprve štěstí, když podběhl jeden z centrovaných míčů, který ale dokázala obrana včas spacifikovat. Záhy poslal míč vápna Tiéhi, ale Čvančara ani Didiba ho do branky nedostali. Poté neuspěl z trestného kopu ani Nešický, jenž z dobré pozice trefil zeď.

Protože se neujaly ani následné dorážky, které byly zablokovány, rozdělili si oba soupeři po bodu. Ten bere především Příbram, zatímco pro Opavu jde vzhledem k průběhu spíše o ztrátu.

Ohlasy trenérů:

Radoslav Kováč: "První poločas byl celkově lepší než druhý. Docela dobře jsme do utkání vstoupili, ale ve druhém poločase jsme z toho malinko vypadli. Připadalo mi, že jsme měli strach nebo na nás ležela tíha. Až v závěru jsme se dostali do tlaku. Didiba měl šanci, ale bohužel trefil gólmana. Potom tam Smola dobře vrací balon. Místo, abychom měli hlad a šli to dorazit do branky, nepochopitelně odcouváme z vápna. Pořád stejná písnička, strašně malý důraz ve vápně. Proto nedáváme góly. Brno i Příbram jsme doma nezvládli, naše situace se komplikuje."

Pavel Horváth: "Dneska jsme toho moc nepředvedli. Hráli jsme poctivě. Chtěli jsme samozřejmě předvést i něco dopředu, ale spíš jsme se soustředili na defenzivu. Měli jsme velké ztráty v přechodové fázi, proto jsme se nedostali do žádné šance. S bodem jsme spokojení. Pro nás i pro domácí je ale bod málo."

SFC Opava - 1. FK Příbram 0:0. ŽK: 37. Didiba, 65. Březina, 78. Smola – 29. Vilotić, 40. Cmiljanović, 78. Kvída, 81. Laňka. Rozhodčí: Pechanec – Matoušek, Mojžíš.

SFC Opava: Digaňa – Březina, Kulhánek, Didiba – Helešic (59. Čvančara), Nešický, Tiéhi, Hellebrand, Mondek (75. Hrabina) – Kania (88. Schaffartzik), Dedič (59. Smola).

1.FK Příbram: Kočí – Kvída, Tregler, Vilotić – Laňka, Hájek (63. S. Kingue), Lalkovič (87. Antwi), Nový (72. T. Pilík), Cmiljanović – Voltr (87. Vávra), Zorvan.