Úvodních osmatřicet minut přitom debaklu příliš nenasvědčovalo. Příbram, která v zápase stále postrádala kapitána Jana Rezka (nakonec usedl pouze na tribunu) byla mnohem lepším týmem a během té doby mohla jít i do vedení. Nový se však v první možnosti nerozpomněl na své gólové představení s Liberce a Soldát posléze narazil na vynikajícího Grigara, jenž jeho technickou střelu vytěsnil na roh.

Teplice do té doby hledaly herní pohodu. Pak ale přišla dvouminutovka Středočechů, během které Teplice z čistajasna dvakrát udeřily. Vše odstartoval právě útočník Jakub Řezníček, který si naběhl na dokonalý centr Davida Černého a přesnou ranou překonal Martina Melichara. Řezníček měl prsty i ve druhém klíčovém momentu, když jeho ránu z hranice šestnáctky Melichar pouze vyrazil a míč následně uklidil ve skluzu do branky Žitný.

Zmíněné momenty zcela otočily kormidlem na stranu domácích a určily další ráz střetnutí. Tepličtí působili na trávníku jak polití živou vodou. Za to Příbramským po přestávce nepomohl ani impuls od trenéra Horvátha v podobě střídání. „Od stavu 2:0 bylo rozhodnuto. O půli jsme chtěli sáhnout do sestavy, ale nebylo to úplně povedené, navíc se nám hned po poločase zranil Martin Nový,“ konstatoval příbramský trenér Pavel Horváth.

Aby toho nebylo málo, museli hosté nakonec skousnout ještě tři těžké rány. První zasadil Trubač, který z voleje napálil do sítě špatně odvrácený centr Žitného. Druhou bylo vyloučení stopera Kingueho, který musel třináct minut před koncem pod sprchu. Poté, co udeřil loktem Žitného a uviděl druhou žlutou kartu. „Frustrace asi byla velká, ale to rozhodně neomlouvá, co udělal. Byl několikrát upozorňován na to, že musí dohrát bez karty. Určitě si to interně vyřešíme,“ byl rozčarován Horváth.

Přesilovku dokázal zužitkovat v nastaveném čase Řezníček, který svým druhým gólem završil výsledek zápasu. „Vítězství Teplic je zcela zasloužené. My jsme zase ve složité situaci ale budeme bojovat dál,“ dodal Horváth.

Nadstavbová část začne pro Příbram v sobotu 20. června, kdy doma přivítá Olomouc.

FK Teplice – 1. FK Příbram 4:0 (0:0)

Branky: 39. Jakub Řezníček (Černý), 41. Žitný, 65. Trubač, 90+2. Jakub Řezníček (P. Mareš). ŽK: 63. Čmovš (TEP), 90+2. J. Mareš (TEP) – 55. a 77. Kingue (PRI), 65. Dramé (PRI), 73. Polidar (PRI). ČK: 77. Kingue. Rozhodčí: Berka – Paták, Dobrovolný.

FK Teplice: Grigar – Mareček, Čmovš, Nazarov – Žitný (86. Ljevaković), Černý (90. Paradin), Kučera, Trubač (87. P. Mareš), Moulis – J. Mareš (C), Jakub Řezníček.

1. FK Příbram: Melichar – Nový (54. Slepička), Kingue, Dramé, Kvída (46. Michal Škoda) – Soldát (C) (75. Hájek), Pinc (75. Kleščík) – Antwi (46. Pazdera), Cmiljanović, Zorvan – Polidar.