Středočeši stáli doma podruhé za sebou před stejným úkolem. Jeho znění? Pokusit se potvrdit předcházející vítězství ze hřiště soupeře. Stejně jako po Zlínu s Bohemians, tak ani po Karviné s Českými Budějovicemi to nevyšlo. „Doufal jsem, že to zvládneme, ale bohužel,“ smutnil krátce po zápase záložník Tomáš Pilík.

Nepomohl k tomu ani pověstný dvanáctý hráč, kterého představovali diváci na tribunách - klub měl možnost na základě nových opatření zaplnit deset procent z celkové kapacity stadionu (konkrétně šlo o partnery klubu a permanentkáře).

O všem rozhodl Benjamin Čolić. Bosenský obránce jihočeského Dynama se krátce po naplnění úvodní dvacetiminutovky postavil k přímému kopu, nedal brankáři Šimanovi šanci a vstřelil jediný gól střetnutí. „V takovém zápase si nemůžeme dovolit doma prohrávat. Sami vidíte, že na góly se nadřeme. Dát gól, případně dva, to je pro nás momentálně strašně těžké,“ uvědomoval si Pilík.

Právě on byl u dalších podstatných a klíčových momentů, které rovněž nabídl první poločas. Jeho zbytek se v duchu souboje domácího záložníka s hostujícím brankářem Vorlem – zatímco první by se dal označit za smolaře utkání, druhý byl jeho dalším hrdinou.

Hlavně kvůli situaci, která se odehrála ve 36. minutě. To Příbram dostala velkou možnost na srovnání, když sudí Machálek odpískal v její prospěch pokutový kop. K němu se stejně jako v nedávném utkání ve Zlíně postavil právě Pilík. Zvolil střelu po své pravé ruce (ve Zlíně pálil doprostřed branky pozn. red.) a tentokrát neuspěl, protože českobudějovický brankář jeho pokus vyrazil – následná dorážka Oliviera Kingueho šla vysoko nad.

„Hodně to bolí, protože jsme to hodně potřebovali,“ mrzelo neúspěšného střelce. „Nebyla razantní, asi nešla ani úplně k tyči. Možná měla jít malinko výš, každopádně to gólman přečetl,“ posteskl si.

Další duel mezi Pilíkem a Vorlem přišel na řadu těsně před přestávkou. To si příbramský středopolař vzal na starost přímý kop, po kterém už pomalu zvedal ruce nad hlavu, ale míč z jeho kopačky orazítkoval ke smůle všech domácích pouze břevno. „Škoda. Kdybychom šli do půle za nerozhodného stavu, mohlo to být všechno jiné,“ litoval.

Po změně stran se sice příbramští hráči snažili o vyrovnání, leč další zajímavou příležitost už si nevypracovali. Jihočeši pak mohli přidat v závěrečných minutách hned dvakrát gólovou pojistku, ovšem Diop nevyzrál na Šimana a Vais branku svého bývalého týmu překopl.

Přesto České Budějovice ukončily u Litavky jedenáct zápasů dlouhé čekání na vítězství. Příbram naopak musí věřit, že její ztráta na největší konkurenty nenaroste a ve zbylých zápasech se ještě pokusit odvrátit případný sestup. „Venku teď děláme výsledky a doma… hrozný. Mísí se to ve mně. Nevím, co k tomu dál říct,“ zakončil Pilík.

1. FK Příbram - SK Dynamo Č. Budějovice 0:1 (0:1). Branka: 21. Čolić. ŽK: 58. Obdržal, 72. Kvída– 74. Králik, 89. Diop, 90+4. Vorel. Rozhodčí: Machálek – Horák, Mikeska

1.FK Příbram: Šiman – Kvída (77. Soldát), O. Kingue, S. Kingue, Mezera – T. Pilík, Zorvan, Tregler (85. Voltr), Obdržal (67. Dočekal), Vávra (77. Antwi) – Lubega.

SK Dynamo České Budějovice: Vorel – P. Novák, Králik, L. Havel, Čolić – Mršić (85. Vais), Alvir, Havelka (66. Diop), M. Valenta (78. Talovierov), Čavoš – Brandner.