„Slavia k nám jede vyhrát a pokračovat tak na cestě za titulem. My chceme zase naskočit na záchranářskou cestu a dobrým výkonem se minimálně připravit na další zápasy, které pro nás budou z hlediska bodového zisku daleko důležitější. Určitě ale chceme Slavii potrápit a chceme sami sobě dokázat, že jsme schopni hrát kompaktně a důrazně směrem dozadu, ale být i nebezpeční směrem dopředu,“ říká trenér Pavel Horváth.

O rozložení sil, které by mělo panovat na trávníku, není pochyb. Očekává se, že Pražané jakožto aktuální lídři tabulky, kteří směle kráčí za obhajobou mistrovského titulu, potvrdí na půdě sedmnáctého celku soutěže bez sebemenších problémů roli favorita – naplnění papírových předpokladů se považuje za jasnou věc, cokoli jiného by se rovnalo prvotřídní senzaci.

„Od mužstva očekávám, že bude připravené vyrovnat se Slavii co se týká soubojů a fyzického výkonu, protože pokud bychom tohle nezvládli, tak nemůžeme pomýšlet na to, abychom se s nimi vyrovnali ve fotbalovosti. Slavia má velkou formu, to je bez debat. Prakticky je úplně jedno, který hráč nastoupí, protože ta kvalita je velká. Máme nějaký plán, který se týká defenzivy, uvidíme, jak to bude vypadat, jak to hráči budou plnit. Zároveň bychom ale měli být schopni hrozit směrem dopředu. Jen devadesát minut bránit, to proti Slavii není cesta k úspěchu,“ uvědomuje si Horváth.

Přestože karty se zdají být jasně rozdané, bude zápas určitě zajímavý. Už jen z pohledu toho, jak si v obou týmech povedou nové, potažmo staronové tváře. Příbram s velkou pravděpodobností vytáhne na soupeře útočný trumf v podobě Milana Lalkoviče, který s klubem ve středu podepsal smlouvu na jarní část sezony. Jeho příchod by měl zkvalitnit ofenzivu, přinést gólovou produktivitu a pomoci k vytoužené záchraně, na kterou družina trenéra Pavla Horvátha po polovině soutěže ztrácí tři body.

Pro osmadvacetiletého odchovance Košic, který mimo jiné prošel mládežnickou akademií londýnské Chelsea, bude Příbram už čtvrtým působištěm v české soutěži. Dříve totiž působil v Mladé Boleslavi, Olomouci a naposledy v ostravském Baníku. „Bude to velký zápas. Uvidíme, jestli nastoupím. To záleží na trenérovi, každopádně já jsem připravený,“ hlásí

„Šanci má určitě, nejen v tomto zápase. Je to hráč, který má něco za sebou, žádný benjamínek. Měl by být zkušený, rychlý, umí hrát s balónem, je důrazný a měl by být i osobností v šatně z hlediska pozitivního myšlení. Uvidíme, jak se předvede na hřišti, zatím vypadá velmi dobře,“ chválí slovenského forvarda Pavel Horváth.

Slavia má ale také v rukávu jedno eso, které zřejmě použije – stopera Simona Deliho, který se po roce a půl vrátil zpět „domů“ na půlroční hostování z FC Bruggy. Zadák z Pobřeží Slonoviny určitě počítá, že comeback osladí třemi body.

To by samozřejmě rád i Lalkovič, který bude se spoluhráči dělat všechno proto, aby Delimu jeho obnovenou premiéru v sešívaném dresu překazil. „Musíme hrát na více, než sto procent a mít i trochu štěstí. Ale je to fotbal a všechno je možné,“ neskládá zbraně.

To samé platí v případě Pavla Horvátha. „Doufám, že fanoušky tento zápas nenechá klidnými, že bude mít náboj. Byť do něj jdeme v pozici jasného outsidera, tak věřím, že nám u televize budou držet palce a my se jim odvděčíme minimálně dobrým výkonem.“