Není se co divit. Zorvanova branka už ze šesté minuty byla pro vývoj celého střetnutí dlouho určující a sám hráč cítil, že by se spoluhráči mohl dosáhnout na další důležité body v boji o záchranu.

„V úvodu jsme byli jasně lepší. Budějovice jsme zaskočili. Nevěděly, jak se do nás mají dostat, žádnou velkou šanci neměly, zatímco my jsme tam měli nějaké závary nebo střely z dálky. Vyústil z toho i první gól. Po něm se hra trochu vyrovnala. A pak jsme to nabídli soupeři, to je prostě hrozný,“ nechápavě kroutil hlavou Zorvan.

Příbram opět srazily individuální chyby a nedisciplinovanost. První trhlinu dostal dobře rozehraný zápas krátce před poločasem, kdy byl vyloučen kamerunský stoper Kingue, obrat pak nastartoval penaltový zákrok Cmiljanoviće na Coliće.

„Nebudu do nikoho střílet. Mně je čtyřiadvacet, já si to nemůžu vůbec dovolit a ani nechci. Trenéři ale s námi dělají, co mohou. Máme od nich jasně stanovený plán. S Plzní jsme uhráli bod a tady jsme ho chtěli potvrdit. Měli jsme k tomu dobře nakročeno. Pak dostaneme červenou kartu a uděláme penaltu. My jsme fakt jako děti. Místo toho, abychom tady vyválčili alespoň bod a dostali se ze sestupových pozic, tak takový zápas nezvládneme. To je pak těžké,“ litoval Filip Zorvan.