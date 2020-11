Zorvan naposledy nastoupil v posledním zápase před předčasným ukončením minulé sezony v Opavě (0:0), který se odehrál 28. Června letošního roku. Od té doby Příbrami chyběl kvůli zdravotním problémům. „Měl jsem problém s tříslem. Bohužel doba léčby byla dvojnásobná, než se předpokládalo. Těšil jsem se, až budu moci naplno trénovat a hrát zápasy. Bylo to pro mě nekonečné čekání,“ přiznává čtyřiadvacetiletý záložník.

Svůj návrat si ovšem rozhodně představoval jinak. „Bohužel. Utkání na Slovácku pro nás opět nevyznělo dobře. Výsledek byl pro nás možná až moc krutý,“ tvrdí Zorvan. „Ale už se stalo. Musíme zvednout hlavu, sebrat teď nějaké body v Brně a začít vyhrávat. Jiná cesta není,“ doplňuje.

K tomu je zapotřebí zlepšit nejen efektivitu v zakončení (letos dala Příbram v sedmi zápasech zatím pouze čtyři góly pozn. red.), ale především defenzivní činnost. „V posledních zápasech dostáváme hodně gólů (v sedmi zápasech dohromady sedmnáct pozn. red.), takže to je základ. Potřebovali bychom se odrazit od nuly v zádech. Na trénincích na odstranění chyb pracujeme. Musíme to ale přenést do zápasů a potěšit už také fanoušky, protože i jejich podporu a současně zklamání vnímáme,“ uzavírá Filip Zorvan.