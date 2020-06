Filipe, berete bod za bezbrankovou remízu?

Přestože jsme chtěli vyhrát, nemůžeme výsledek považovat za zklamání. Zároveň se v dalších dvou zápasech musíme porvat o zbylých šest bodů.

Příbram vyšla venku počtvrté za sebou střelecky naprázdno. Proč?

Měli jsme si určitě vytvořit více šancí. Na druhou stranu jsme Opavu do ničeho velkého nepustili. A od téhle nuly se můžeme odpíchnout, protože venku jsme dosud dostávali opravdu hodně branek, což je rozdíl oproti domácím utkáním. Zrovna před zápasem jsem koukal, že jsme za šestnáct zápasů doma dostali čtrnáct gólů, což je dobré. Navíc doma se nám daří i střelecky, takže doufám, že proti Teplicím opět udržíme čisté konto a přidáme alespoň jeden gól.

V Opavě jste z příbramských hráčů byl nejblíže ke gólové trefě vy…

Zleva i zprava často slýchávám, že mám více střílet, tak jsem si to tentokrát dvakrát navedl a je škoda, že to tam alespoň jednou nespadlo. Byly to dvě střely z dálky a brankář Fendrich byl bohužel pokaždé lepší, takže se nedá nic dělat.

Mrzí vás to o to více, že stále čekáte na svůj první ligový gól?

Moc si ho přeji. Už jsem se mohl trefit v předchozích zápasech, ale většinou vymýšlím ještě nějakou přihrávku. Tak snad příště už to všechno protrhnu a dočkám se.

Co vlastně výsledek utkání z vašeho pohledu znamená pro vývoj boje o záchranu?

Hlavní je, že nám Opava neutekla. Zároveň nám nahrál i výsledek zápasu Olomouce s Karvinou (3:1).

Rozhoduje se právě mezi Příbramí, Opavou a Karvinou, která má k dobru dva body. Jak vidíte situaci v tabulce?

Asi jsme na tom teď všichni stejně. Pro nás bude důležité další domácí utkání, které musíme zvládnout. Pak hned budeme v jiné pozici.

Vnímáte velký tlak?

Ano, ale kvůli tomu hrajeme fotbal. Každý chce sbírat tituly, my o něj teď sice nebojujeme, ale ten tlak je podle mě úplně stejný. Musíme se rovněž snažit pořád vyhrávat. Bohužel nám se to moc nedaří, ale doufám, že to ještě přijde.